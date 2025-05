Caldo sopra i 30 gradi, meteo ponte 2 giugno in Emilia-Romagna e Marche: le previsioni

Bologna, 31 maggio 2025 – L’Emilia-Romagna e le Marche si preparano al maxi caldo, anche se non mancheranno i temporali. A spiegarlo, l’analisi di 3B meteo. “Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l'Europa occidentale portando caldo intenso e anomalo sul comparto iberico e la Francia. Anche l'Italia risente di questa protezione anticiclonica ma trovandosi lontana dai massimi barici non soffre le stesse elevate temperature (fino a 41°C in Spagna)”.

Quindi in questo weekend lungo “abbiamo la stabilità ma non il caldo intenso”. Nelle prossime 24-48 ore è atteso però il colpo di scena: “Una depressione atlantica raggiungerà il Regno Unito con una perturbazione che demolirà l'anticiclone sul nord della Spagna e sulla Francia portando molti temporali anche nel nord dell'Italia, prevalentemente su Alpi e Prealpi. Sul resto della penisola il ponte del 2 giugno scorrerà all'insegna del tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo”.

Temperature in aumento

A livello di temperature “saranno in graduale aumento”. Luca Lombroso, meteorologo Ampro e divulgatore ambientale, aveva già specificato che a Bologna si toccheranno i 30-32 gradi, “con giornate da piena estate e un moderato disagio da caldo nelle ore centrali, come indicato dall’indice di Thom. L’indice uv che quantifica la forza dei raggi solari ultravioletti sarà molto alto, quindi è bene proteggersi adeguatamente se si sta all’aperto a lungo. Sulla costa romagnola, ad esempio a Riccione, il clima sarà più gradevole grazie alla brezza marina: ci aspettiamo temperature massime sui 27–29 gradi e ampie schiarite, ideali per le prime giornate di mare”.

Le previsioni per l’1 giugno in Emilia-Romagna

Le previsioni Arpae per domani prevedono in Emilia-Romagna cielo sereno, salvo locali velature, al mattino. Possibili al pomeriggio “rapidi e locali rovesci sui settori centrali”. Serata nuvolosa

Temperature tendenzialmente in aumento: “minime tra 15/18 gradi e massime tra 24/28 gradi sulla fascia appenninica e sulla costa fino a 31/32 gradi nelle zone di pianura”.

Venti deboli da est sulle coste, prevalentemente da sud/sud-ovest nel resto della Regione, non si escludono rinforzi nel pomeriggio soprattutto sui settori centro-orientali.

Fino a 30 gradi nelle Marche l’1 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso anche nelle Marche con precipitazioni assenti e temperature in aumento in particolare nei valori massimi. Si arriva a 29/30 gradi quasi su tutto il territorio, tranne in montagna dove però si godrà di circa 19/20 gradi.

Come spiega la Protezione Civile e Sicurezza del Territorio delle Marche, “venti di brezza leggera sud-occidentali nelle zone interne e a regime di brezza lungo la costa con intensità massima di vento teso e provenienza da sud-est nel primo pomeriggio”.

Mare quasi calmo, poco mosso o mosso nel pomeriggio, per tornare quasi calmo in serata

Che tempo farà il 2 giugno?

In Emilia-Romagna la giornata della Festa della Repubblica sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui settori centro-occidentali.

Temperature lievemente in aumento, con le minime tra 16/18 gradi e le massime tra 26/33 gradi, un pò più basse sul settore appenninico centro-occidentale intorno ai 23 gradi.

Mare poco mosso con aumento del moto ondoso dal pomeriggio, sia sulla costa romagnola che su quella marchigiana. Non pioverà neppure nelle Marche, ci si potrà godere invece un cielo sempre sereno (o poco nuvoloso). I venti saranno moderati nelle zone interne con raffiche fino a vento forte sul crinale appenninico e di brezza tesa o moderati sud-orientali lungo la costa.