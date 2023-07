Caldo, ancora un po’ di tregua: bollino verde in Emilia Romagna. Le previsioni meteo

Bologna, 26 luglio 2023 – L’ondata di maltempo, con grandine, temporali e forte vento (come il libeccio) ha decisamente abbassato le temperature in tutta la regione. Ancora oggi, tra l’altro è in vigore l’allerta gialla per i temporali. Per questo, ancora nessun ritorno di bollini rossi per il caldo – che indicano il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione secondo il ministero della Salute – c’è anzi il bollino verde, che prevarrà anche nelle giornate di domani e dopodomani (27 e 28 luglio) in tutta l’Emilia Romagna.

Nei prossimi giorni “le correnti occidentali interesseranno il nostro territorio – riporta Arpae –, apportando condizioni di tempo perlopiù stabile fino alla giornata di lunedì, quando i primi effetti di una saccatura atlantica cominceranno a farsi sentire, con un aumento della nuvolosità e deboli piogge sparse. Temperature in lieve costante aumento, in flessione a termine periodo”.

Per il weekend, insomma, si aspettano le giornate estive: ancora non eccessivamente calde, ma caratterizzate dal bel tempo.

La mappa del rischio calore: bollino verde in Emilia Romagna

Previsioni meteo

Per mercoledì 26 luglio è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo lo sviluppo di modesti addensamenti cumuliformi a evoluzione diurna. Temperature minime in diminuzione, con valori tra 16 e 21 gradi; massime in lieve aumento, tra i 27 gradi sulla costa e i 32 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli, di direzione variabile sulle aree di pianure e a regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive.

Per giovedì 27 luglio, invece, nuvole sui rilievi occidentali, con possibili deboli precipitazioni al mattino. Sarà sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo o in locale aumento, con minime attorno a 18 gradi e massime tra i 29 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli, di direzione variabile sulle aree di pianure e a regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive.

La mappa giorno per giorno