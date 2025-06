Caldo torrido in Emilia Romagna, previsioni: temperature oltre i 35 gradi, i giorni peggiori

Bologna, 8 giugno 2025 – Nella morsa dell’anticiclone africano: anche l’Emilia-Romagna è tra le regioni italiane che nella settimana entrante vedrà un aumento delle temperature. In alcune aree della regione, nel frattempo, si sono già registrate (in anticipo) le prime notti tropicali, ovvero quelle in cui la colonnina di mercurio supera i 20 gradi.

Secondo le previsioni meteo di Arpae, le temperature si alzeranno in particolare da mercoledì 11 giugno.

"Il progressivo consolidamento di un'area anticiclonica di matrice africana sul bacino del Mediterraneo centrale determinerà, anche in Emilia-Romagna, condizioni di tempo stabile e soleggiato associate a un graduale aumento delle temperature oltre la norma climatica; specialmente nei valori massimi, che nel periodo potranno superare i 35 gradi", recita il bollettino relativamente al periodo 11-14 giugno.

“Le condizioni meteorologiche rimarranno quasi immobili per molti giorni, con tanto sole e assenza di pioggia su buona parte delle regioni. Il nostro Paese si troverà nel cuore di questa sorta di bolla alto pressoria” anticipa Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it.

Afa e caldo in aumento in molte regioni, dove si raggiungeranno facilmente punte di 33-34°C in città come Milano, Bologna e Roma, secondo gli ultimi modelli.

Le temperature subiranno una leggera diminuzione nella settimana successiva, quella dal 16 al 22 giugno: “Un campo di alta pressione interesserà l'Europa occidentale, favorendo l'afflusso di correnti prevalentemente settentrionali a sud delle Alpi. Questo porterà a condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, seppur con la possibilità di temporanei episodi di instabilità. Le precipitazioni risulteranno complessivamente nella norma stagionale. Le temperature, in leggera diminuzione, si porteranno su valori prossimi o di poco superiori alla media climatologica”, recita il bollettino a lungo termine di Arpae, sulla base del sistema di previsione mensile ECMWF di venerdì 6 giugno 2025.