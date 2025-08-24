Cosa è successo oggi in Romagna: grandine e vento a 120 km orari. L’esperto spiega l’evento eccezionale

Rimini, 24 agosto 2025 – Oltre 70 millimetri di pioggia in un’ora, raffiche di vento localmente superiori ai 100 chilometri orari con punte addirittura di 120 km/h, grandine, decine di alberi sradicati e sottopassi chiusi. Sono gli effetti del nubifragio che la notte scorsa ha interessato la costa ravennate, ma soprattutto quella del cervese e del riminese.

Alberi sono caduti a causa del forte vento e si sono abbattuti sulle auto in Romagna

Come spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo dell’Associazione meteo professionisti, “si è trattato di un sistema multicellulare nato sul ferrarese ed intensificatosi procedendo verso sudest fiancheggiando la costa da Ravenna fino a Rimini. La massima intensità si è registrata tra l’area cervese e quella riminese”.

Il presidente della Regione: pronti allo stato di calamità

Quali gli effetti?

“Considerando ad esempio i danni che si sono verificati a Bellaria e ad Igea Marina, non è da escludere che si sia formata anche una tromba marina, fenomeno che però di notte è molto difficile individuare”.

Alberi abbattuti sulle auto dopo il maltempo della notte sulla costa romagnola

Quali le località in cui è piovuto maggiormente?

“A Rimini (stazione ‘Ausa’ dell’Arpa) sono caduti 74.6 mm di pioggia, di cui 74.4 mm in un’ora. La massima intensità istantanea è stata di 198.6 mm l’ora. Seguono, sempre in circa 60 minuti, Cattolica sud con 71.7 mm, Riccione 59.4 mm, Rivabella 58.8 mm, Rimini centro 55 mm, Gabicce Mare 53.6 mm, Bellaria 52.6 mm (massima intensità istantanea addirittura di 217.4 mm l’ora), Igea Marina 49,8 mm, Torre Pedrera 47.8 mm, Cattolica 44.2 mm, Cesenatico 33.6 mm, Cervia 28.6 mm e Ravenna 19.8 mm. Se si considera che nell’intero mese di agosto nell’area riminese cadono tra i 48 e i 50 mm di pioggia, significa che in un’ora è caduta la pioggia di un mese”.

Danni alle auto e strade chiuse in località Milano Marittima a causa dei diversi alberi caduti durante l'ondata di maltempo che ha investito la costa romagnola (Ansa)

Passiamo alle raffiche di vento.

“La località con la raffica maggiore è stata San Mauro Mare con 122 km/h, seguita da Rimini ovest con 121.3 km/h, Gatteo Mare con 106.2 km/h, Cervia 98.2 km/h”.

C’è qualche analogia con il nubifragio del 19 luglio 2019 a Cervia?

“In quel caso si trattò degli effetti di un downburst e di una grossa e violenta tromba marina. Gli effetti a livello di danni furono più devastanti rispetto a quelli della notte scorsa. Nel 2019 si trattò di un fenomeno circoscritto nella zona di Cervia, risparmiando il riminese”.

Previsioni?

“La fase più instabile è ormai terminata. Nei prossimi giorni il tempo migliora, anche se nelle ore pomeridiane saranno possibili temporali sull’Appennino. Una nuova fase instabile dovrebbe registrarsi verso la seconda parte della prossima settimana”.