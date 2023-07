Ciclone Circe, quando arrivano i temporali: estate in crisi nell’agosto 2023

Bologna, 31 luglio 2023 - A ridosso delle vacanze estive, consultare gli aruspici del meteo è abitudine più che quotidiana, e alle previsioni sul luogo di residenza ci si trova a compulsare anche quelle delle mete che si intendono raggiungere.

All'inizio d'agosto è in arrivo il ciclone Circe: ecco cosa succede

In Emilia Romagna il bollettino Arpae non segnala in questi giorni particolari turbolenze e anche il supercaldo delle scorse settimane sembra un ricordo lontano. Insomma, il clima ideale per le vacanze, anche se sull'Appennino (come segnala il radar meteo) si rincorrono fenomeni temporaleschi.

La tranquillità meteorologica durerà però pochissimo, visto che già da giovedì si avvicina il temibile Ciclone Circe, che porterà forti temporali su Alpi, Prealpi e pianure, un abbattimento delle temperature anche di 8-10 gradi, celle temporalesche potenti con grandinate.

Il ciclone Circe: quando arriva

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de IlMeteo.it bisogna prepararsi "un ribaltone delle condizioni meteo sull'Italia, un duro colpo (seppur temporaneo) sull'Estate". Il ciclone nasce in Scandinavia e nei prossimi giorni "invierà una serie di fronti temporaleschi sospinti da aria fredda origine polare" che investiranno prima il centro Europa e poi anche l'Italia. "Si tratta a tutti gli effetti di una configurazione più di stampo autunnale che estivo, con le masse d'aria più fredde e instabili che concluderanno la loro corsa nel bacino del Mediterraneo". Sì, ma quando? Il cambio di tempo si avrà giovedì 3 Agosto "con temporali a partire dalle regioni settentrionali. Ecco la data dunque da segnare sul calendario; a seguire poi le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio scendendo ulteriormente di latitudine ed investendo di conseguenza tutta l'Italia". E, cosa che ormai non stupisce più, si formeranno "celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate".

Dove si scatenerà Circe

Sempre stando ai meteorologi di IlMeteo.it le regioni maggiormente a rischio di fenomeni intensi saranno: Liguria. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. A seguire, tra Venerdì 4 e Sabato 5, il fronte temporalesco interesserà parte del Centro. Inoltre il ciclone spazzerà via, almeno temporaneamente, il caldo africano, infatti le temperature cominceranno a perdere diversi gradi anche sul resto del Paese a causa dei forti venti di Maestrale previsti poi per tutto il successivo weekend.

Estate in crisi tra il 3 e il 5 agosto

Anche secondo Edoardo Ferrara di 3BMeteo l’ondata temporalesca in arrivo sarà imponente e tale da abbattere, al Nord, le temperature anche di 8-10 gradi. Chi andrà in vacanza al Sud potrà contare sul bel tempo: “Più stabile almeno fino a metà settimana il Centrosud, con caldo in nuova ma temporanea intensificazione: in particolare entro giovedì previsti picchi anche di 34-36°C al Centro, fino a sfiorare anche i 38-40°C al Sud, Sicilia e Sardegna”, precisa l’esperto.

Non andrà male nel fine settimana: “C'è però una buona notizia che riguarda la domenica: ad oggi dovrebbe essere in larga parte soleggiata ovunque con clima decisamente gradevole, anche se a tratti ventilato per residui venti di Maestrale e Tramontana specie al Sud”, dice Ferrara.

Le allerte di calore in Italia: i bollini

I attesa dei temporali dei prossimi giorni, vediamo il quadro delineato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero da oggi fino al 2 agosto. La gran parte dell'Italia non ha di che preoccuparsi: 14 città si aggiudicano il bollino verde (nessun pericolo) e 11 'in giallo' cioè in stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. In particolare oggi e domani i hanno il bollino giallo Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Roma. Perugia, che oggi è in allerta gialla domani passerà ad arancione per poi tornare gialla il 2 agosto. Nessun pericolo oggi e domani per Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo che sono in verde. Bari, oggi con il bollino verde, domani e dopodomani salirà in allerta gialla.

Le città più calde

Temperature in aumento, infine, il 2 agosto con Cagliari e Cambopasso che si aggiudicano il bollino rosso e Firenze quello arancione. Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, hanno il bollino giallo e le rimanenti città quello verde.

La mappa delle previsioni meteo