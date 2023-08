Ciclone Circe, le ultime notizie: freddo, temporali e rischio grandine

Bologna, 2 agosto 2023 - Tutti in attesa del ciclone Circe, che promette (o minaccia?) di rivoluzionare l'estate trasportandoci all'improvviso in pieno autunno. Di certo ci sarà un crollo delle temperature - anche di dieci gradi - accompagnato da rovesci e temporali anche forti e, forse, anche grandinate.

Il ciclone Circe si abbatterà sull'Italia portando freddo e temporali

In Emilia Romagna abbiamo già avuto un assaggio del brusco cambio meteo, con venti di burrasca e temporali, mentre per giovedì Arpae ha lanciato l'allerta arancione in Appennino per vento forte e burrasca. Sul web si rincorrono previsioni anche catastrofiche, con annunci di trombe d'aria e venti a 200 km all'ora. Ma cosa dobbiamo aspettarci, esattamente, dall'arrivo di Circe? Lo abbiamo chiesto a Roberto Nanni, tecnico meteorologo di Ampro, che fa per noi il punto della situazione.

Roberto Nanni, tecnico meteorologo di Ampro

Come sarà il ciclone Circe?

"Intanto quello non è il nome ufficiale: per ora si parla di una vasta depressione che proviene dalla Norvegia e arriva fino al nostro Paese e non è ancora stata battezzata. I cicloni extratropicali più intensi vengono nominati da Eumetnet, che raggruppa 31 servizi meteorologici europei. L'ultima tempesta, che risale al 14 giugno, è stata chiamata Olga dalla nostra aeronautica militare"

Ma porterà grandine, temporali, trombe d'aria?

"L'intensità delle perturbazioni, in particolare la grandine, non è facile da prevedere se non più avanti, qualche ora prima. La perturbazione, che noi tecnici numeriamo (è la 2) è già arrivata al Nord Italia e raggiungerà l'apice tra giovedì e venerdì, mentre gli effetti si vedranno tra venerdì e sabato"

Dove si abbatterà il maltempo?

"Il Veneto è la regione più esposta: saranno interessate prima le Alpi, le pianure del nordest e l'alto Adriatico. Successivamente si avranno rovesci, temporali e acquazzoni dal pomeriggio di venerdì nel medio e basso Adriatico".

E in attesa dei temporali di venerdì?

"Farà caldo: in particolare giovedì sulle aree costiere di Emilia Romagna e Marche ci si aspetta un forte rialzo delle temperature, fino a 35°, favorite dal torrido vento Garbino. Poi il vento ruoterà all’improvviso, portando le prime piogge. Venerdì mattina le temperature saranno sempre alte, ma in Emilia si affacceranno i primi temporali, mentre in Romagna e nelle Marche si addenseranno le nuvole, e nella seconda parte della giornata arriveranno le piogge temporalesche"

Quando si abbasseranno le temperature?

"Sabato le massime sulla costa romagnola scenderanno di dieci gradi – arrivando a 25/27° - mentre le minime potrebbero arrivare fino a 16-17°. A Bologna il calo sarà più contenuto e si passerà dai 34° ai 28-29"

Le previsioni per il weekend?

"Entro sabato il fronte temporalesco si sposterà verso i Balcani, quindi di mattina potrebbe essere soleggiato su Romagna e Marche, ma presto dovrebbero aggiungersi ammassi nuvolosi con rovesci nelle zone interne. Domenica potrebbe esserci il sole"

Quanto durerà questo clima fresco?

"La prossima settimana le temperature si manterranno sotto la media nazionale: si starà bene"