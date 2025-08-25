Bologna, 25 agosto 2025 – Dopo il maltempo di ieri tornerà l’estate in Emilia Romagna? La risposta è ancora incerta. Perché se è vero che per qualche giorno il sole splenderà di nuovo in cielo, da giovedì 28 a sabato 30 agosto si ripresenteranno altre piogge. Mentre domenica 31 agosto avremo un nuovo miglioramento del tempo. A spiegare l’evoluzione meteo di questa ultima settimana di agosto è il meteorologo di Arpae Pier Paolo Alberoni.

In arrivo nuovo maltempo in Emilia Romagna causato da un ciclone extra-tropicale (foto da MeteoRadar)

“In arrivo un ciclone extra-tropicale dall’Atlantico”

"Fino a mercoledì avremo un miglioramento del tempo, seppure con qualche possibile rovescio in Appennino – spiega l’esperto –, e un progressivo aumento della temperature. Certo non si tornerà ai valori alti di inizio agosto, però supereremo i 30 gradi. Da giovedì poi si avvicinerà una nuovo sistema depressionario dovuto a un ciclone extra-tropicale di provenienza atlantica: il tempo peggiorerà e si presenteranno nuove perturbazioni che partiranno dalla zona appenninica, ma si estenderanno anche alla pianura e coinvolgeranno tutta la regione”.

"Al momento tuttavia è prematuro fare previsioni di quanto sarà brutto il tempo e quanto gravi saranno queste perturbazioni – sostiene Alberoni –. Così come non abbiamo elementi per dire che quello che è accaduto in Romagna possa ricapitare, anche perché si è trattato di un evento particolare. Avremo però un abbassamento delle temperature come si è verificato in questi ultimi giorni, con le massime comprese tra i 25 e i 28 gradi e le minime tra i 15 e i 18 gradi. Nella giornata di domenica, invece, dovrebbe tornare il beltempo con temperature in crescita”.

Previsioni meteo martedì 26 agosto

Secondo le previsioni di Arpae martedì 26 agosto sarà una “giornata in prevalenza soleggiata, con nubi basse al primo mattino in progressivo sollevamento. Dalla tarda mattinata modesto sviluppo di attività cumuliforme, con annuvolamenti più consistenti lungo i rilievi orientali e sul delta del Po, dove non si escludono brevi rovesci, localmente anche temporaleschi”. Le temperature minime avranno “valori attorno a 18-19 gradi, leggermente superiori lungo la costa. Massime in lieve aumento, comprese tra 28/29 gradi nelle zone interne e 26/27 gradi lungo la fascia costiera”.

Previsioni meteo mercoledì 27 agosto

Mercoledì 27 agosto sarà “sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, con cielo nuvoloso nella notte su tutta la regione. Possibili deboli piogge sui rilievi e sul settore occidentale dalla sera. Temperature in lieve aumento, con minime notturne attorno a 19-20 gradi nelle zone interne e 21-22 gradi lungo la costa; massime giornaliere attorno a 30-31 gradi, solo di poco inferiori sulla costa”.

Tendenza da giovedì 28 a domenica 31 agosto

Come riportano gli esperti di Arpae “una saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale determinerà sulla nostra regione un iniziale afflusso di correnti calde sud-occidentali, seguito dall'ingresso di aria più fresca che potrà favorire condizioni di instabilità con precipitazioni tra giovedì e sabato. Le temperature saliranno giovedì, soprattutto in Romagna, con punte di 33/34 gradi, per poi calare riportandosi su valori prossimi a 26/27 gradi a fine periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna