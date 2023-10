Arriva il ciclone Medusa ed è allerta meteo: temporali, vento, mareggiate e frane

Bologna, 18 ottobre 2023 – Come annunciato ieri, l’arrivo del ciclone Medusa è previsto per la giornata di domani, giovedì 19 ottobre. Gli esperti Arpae hanno infatti previsto maltempo su tutta la regione con rischi di frane, temporali, vento e mareggiate. Nello specifico, è stata diramata un’allerta arancione per criticità idrogeologica e un’allerta gialla per criticità idraulica, idrogeologica, temporali, vento e mareggiate.

"Da giovedì – spiega nella nota Arpae – si prevede l'afflusso di correnti umide sud-occidentali che determineranno precipitazioni consistenti già dal primo mattino sul settore occidentale della regione, per poi estendersi anche al resto del territorio.

Le precipitazioni sono previste più intense e persistenti sugli Appennini occidentali, dove è più alta la probabilità di fenomeni temporaleschi forti e persistenti che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia.

Nel corso della serata, sul crinale degli Appennini centro-occidentali, è previsto anche un rinforzo da sud-ovest dei venti di burrasca moderata ( tra 62 km/h e 74 km/h ). Si prevedono condizioni del mare sottocosta che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale”.

Allerta arancione e gialla: in quali province

Le province interessate dall’allerta arancione, per criticità idrogeologica, sono quelle di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena. L’allerta gialla per criticità idraulica riguarda invece le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena; per criticità idrogeologica le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna; per temporali le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena Bologna, Forlì-Cesena, Rimini; per mareggiate le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Secondo Arpae, per la giornata di giovedì le minime saranno “comprese tra gli 11 e i 12 gradi delle pianure centrali e i 14 e 16 gradi del settore costiero e della Romagna; massime in aumento sul settore centro-orientale con valori compresi tra 20 e 23 gradi, stazionarie sul settore occidentale e comprese tra 14 e 18 gradi”. Nella giornata di venerdì 20 ottobre, invece, il cielo sarà “molto nuvoloso con piogge lungo il settore appenninico, più intense sulla parte emiliana, dove potranno essere a carattere di rovescio o temporale. In pianura precipitazioni sparse e di minore intensità”. Le temperature sono in sensibile aumento: “minime comprese tra 14 del settore emiliano e 19 gradi della costa, massime comprese tra 20 gradi della provincia di Piacenza e 26 gradi della Romagna”. Infine, il periodo da sabato 21 a martedì 24 ottobre “sarà caratterizzato dal transito di una serie di onde perturbate che porteranno piogge intermittenti intervallate da giornate più soleggiate. Le temperature rientreranno nella norma”.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna