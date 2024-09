Alluvione in Romagna: atteso lento miglioramento, ma è ancora allerta

04:35

Il bollettino di oggi

Nella giornata di ieri, la Protezione civile della Regione Emilia Romagna ha diramato un bollettino di allerta valido dalla mezzanotte di oggi fino a domani 21 settembre. Per il rischio di piene e alluvioni, è allerta rossa nelle zone Bassa collina e pianura romagnola, Costa romagnola, Collina bolognese e Pianura bolognese, e arancione nelle zone Montagna romagnola, Alta collina romagnola, Montagna bolognese e Pianura modenese. Per il pericolo di frane, l'allerta rossa riguarda Montagna romagnola, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Costa romagnola, Montagna bolognese e Collina bolognese, mentre quella arancione le zone Montagna emiliana centrale e Collina emiliana centrale. Per le altre parti della Regione non è stata emessa alcuna allerta.