Diretta alluvione Romagna oggi sabato 21 settembre: fiumi ancora sotto osservazione

Bologna, 21 settembre 2024 – Dopo il disastro degli ultimi giorni a causa del ciclone Boris che ha provocato l’esondazione dei fiumi Idice, Senio, Lamone, Bologna e soprattutto la Romagna iniziano a fare i conti con la stima dei danni, preparandosi all’ennesima ricostruzione. Il governo ha stanziato 20 milioni per le prime necessità. Intanto, per oggi Arpae ha diramato un’allerta arancione (in calo da quella rossa) per le piene che dovrebbero essere in “lento esaurimento”, anche perché le piogge si sono fermate.

Una delle immagini più significative di questa alluvione sono i tanti tronchi d’albero che hanno ostruito il ponte ferroviario a Boncellino, a Bagnacavallo sul fiume Lamone. Foto e video hanno fatto il giro del web, creando allarme e preoccupazione. Una situazione che però sembra essere rientrata grazie alla rimozione del legname da parte dei tecnici della Protezione civile.

Il Ravennate è stata la zona più colpita dall’alluvione: si veda la devastazione di Traversara di Bagnacavallo dove erano anche state segnalate due persone disperse, poi fortunatamente smentite dal prefetto Castrese de Rosa. Situazioni off limits anche a Lugo.

Poi sono scoppiate le polemiche tra il ministro Nello Musumeci che ha accusato la Regione Emilia Romagna di non aver utilizzato a dovere i fondi arrivati dal governo per la prevenzione contro il maltempo. Secce e piccate sono arrivate le risposte dell’ex governatore Stefano Bonaccini e della presidente Irene Priolo.

Le notizie in diretta

Inondazioni in Emilia-Romagna, Traversara devastata dall'alluvione (foto Zani)