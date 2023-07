Grandine e maltempo oggi: Ferrara flagellata, ancora danni

Bologna, 21 luglio 2023 – Ancora una grandinata con chicchi di dimensioni enorme, ancora danni in Emilia Romagna. E’ stata un’altra notte da incubo quella delle terre al confine con il Po: come ormai abbiamo imparato (purtroppo) il grande caldo di questi giorni favorisce fenomeni intensi. E infatti – dopo l’enorme cella che ha colpito il Veneto ieri, con chicchi grandi come palline da tennis che ha causato 110 feriti - questa mattina è toccato di nuovo alle zone tra la provincia di Rovigo e Ferrara. Erano circa le 5,40 quando una ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese. Sulla città si è rovesciato un intenso temporale, i danni sono arrivati in provincia: Bondeno, Pilastri e Vigarano Mainarda le zone dove si sono concentrati i danni. La grandine è arrivata a rompere i cristalli delle auto. La Romagna, in questi ultimi giorni, è stata la zona ha pagato il prezzo più alto: l’altro giorno l’ondata di maltempo ha causato danni alle colture tra Lugo e Ravenna.

La supercella arriva su Ferrara: sono le 5,40 di venerdì 21 luglio

Le previsioni meteo per oggi

Come annunciato dalle previsioni meteo con allerta meteo gialla, oggi – dopo questo primo passaggio sul Ferrarese – è a rischio anche l’Emilia: già in mattinata una linea temporalesca potrebbe salire attraverso gli Appennini e attraversare la zona più occidentale della nostra regione. Oltre a grandine di medie grosse dimensioni, potrebbero scatenarsi venti di forte intensità.