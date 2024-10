Diretta maltempo, evacuazioni nel Bolognese: ecco dove

07:27

Le evacuazioni a Pianoro a partire dalle ore 10

A Pianoro questo l'elenco delle vie dove viene effettuata l'evacuazione dei piani interrati e i piani terra degli edifici coinvolti dagli episodi di allagamento del 19 e 20 ottobre 2024: Via Dell'eremo, Via Del Bosco, Via Delle Calvane, Via Gorgognano, Via Ca' Di Lavacchio, Via F.lli Dall'olio (fuori Dal Centro Abitato Di Pianoro Vecchia), Via Belvedere, Via Nazionale, Via Pietro Nenni, Via Giovanni Amendola, Via Alcide De Gasperi, Via Del Fiffo, Via Del Cavicchio, Via Del Savena, Via Garganelli, Via Boaria, Via Del Sassetto, Via Canovaccia, Via Rossini, Via Bellini, Via Serrabella, Via Rio Fabbiani, Via Del Parco, Via Verdi, Via Andrea Costa, Via Del Pero, Via Lelli, Via Valleverde, Via Della Fornace, Via Paleotto, Via Della Sorgente, Via Del Sasso, Via Montelungo.