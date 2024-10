Diretta maltempo, Traversara ancora sott’acqua: gli abitanti restano fuori casa. Resta l’allerta rossa in Emilia Romagna

05:17

Bagnacavallo, il Comune: "Evacuazione totale di Traversara"

Si è aperta una falla sull'argine a Traversara, il Lamone continua a fare paura. “La situazione - fanno sapere dal Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna - continua a essere costantemente monitorata. Si è aperta una falla sull'argine a Traversara in corrispondenza della rottura arginale precedente che si sta monitorando. L'acqua attualmente sta trafilando per i campi, attraversando la zona rossa, e si scola nel fosso Barbavera che al momento la sta supportando”.

“Il cantiere sta proseguendo i lavori sull'argine, i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica stanno monitorando la situazione e sono pronti ad intervenire se si presentasse la necessità. Si ricorda che è vietato andare gli argini e avvicinarsi alle zone interessati dagli allagamenti: saranno attivi posti di blocco”.

Resta valido quanto comunicato in precedenza: “La frazione di Traversara resta totalmente evacuata come da ordinanza; nelle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova devono essere evacuati i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati e tutti si devono portare ai piani alti. Si deve prestare la massima attenzione e mettere in atto le misure di salvaguardia personale”.