Diretta maltempo di oggi a Bologna e in Emilia Romagna: pioggia battente, crescono i fiumi. Allerta rossa

Bologna, 14 marzo 2025 – Il maltempo torna a fare paura in Emilia-Romagna, in allerta rossa nell’area centrale della regione: per tutta la notte una pioggia incessante ha interessato l’area intorno a Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara. Si alza anche il livello dei fiumi a causa dei terreni già saturi.

L’allerta è stata emanata dalla Protezione civile per quanto riguarda le possibili criticità idrauliche e idrogeologiche.

Chiuse, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili sotto le Due Torri e in diversi comuni della provincia Bolognese e del Ravennate. Ma non in tutti. Chi ha optato per questo provvedimento ha chiuso anche parchi, giardini pubblici, centri sportivi e cimiteri.

È il caso di Bologna che ieri, a metà pomeriggio, ha anche invitato le aziende e gli enti a favorire lo smart working dei propri dipendenti.

In serata, sono iniziate anche le evacuazioni dei piani terra, dei piani interrati e dei seminterrati. Il sindaco Matteo Lepore ha emanato un’ordinanza per i quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena.

La perturbazione che interessa l'Emilia Romagna nella giornata di venerdì 14 marzo 2025 nella mappa radar di Arpae (Openstreetmap)