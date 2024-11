Dove cadrà la neve nelle Marche: la conferma dalle ultime previsioni meteo

Ancona, 28 novembre 2024 — Arriva la neve sabato nelle Marche, per questo sarà necessario coprirsi con gli abiti più pesanti invernali che si hanno. Come già anticipato nell'approfondimento meteo Marche di ieri, la coltre bianca è attesa nelle località lungo la fascia appenninica per la giornata del 30 novembre, quando il cielo sarà irregolarmente nuvoloso di mattina, con nubi basse in movimento soprattutto all’interno e sulle provincie meridionali. Le nuvole rimarranno verso le coste, ma non si andrà però oltre alla possibilità della caduta di pioggia. Le precipitazioni saranno a carattere intermittente e localmente di rovescio, abbastanza diffuse sino alle ore centrali specialmente al centro-sud. Nel corso del pomeriggio, poi, ci sarà una contrazione dei fenomeni verso l'entroterra sud sino a scemare. I venti saranno di forte intensità a tratti, a soffiare da nord-est specialmente sulla costa.

Una foto di una nevicata passata a Gaglianvecchio di San Severino Marche (Macerata)

Le località coinvolte dalle nevicate

La quota neve si attesterà intorno ai 900-1000 metri. Un 200 metri più in vetta rispetto alle prime stime rilasciate inizialmente dagli esperti meteo di Regione Marche e Amap, il Servizio agrometeo regionale. Rimarranno coinvolti dalla nevicate località come Montemonaco, Bologna e Montegallo. Ma anche montagne come il Vettore, il San Vicino, le vette del Gruppo dei Sibillini e quelle degli entroterra Urbinate e Ascolano. Per buona gioia di chi ama sciare, che potrebbe a breve godersi delle sciate in qualche località rinomata marchigiana.

Perché arriva la neve in regione

Anche l’ultimo bollettino dell'Amap ha confermato la neve per dopodomani, dato che da domani è in arrivo una bolla d’aria fredda dal Mar di Barents lungo i Balcani e l’Adriatico: "Ne conseguirà un naturale deterioramento delle condizioni sulla nostra penisola — hanno scritto i meteorologi — a partire dal mediobasso versante adriatico che andrà accentuandosi nella giornata di sabato". Anche nelle Marche le ricadute sotto il profilo termico saranno evidenti, "palesando una brusca flessione delle temperature in forza dei flussi di grecale e tramontana - si legge nel bollettino del servizio Agrometeo regionale - i quali favoriranno la comparsa di nevicate a quote medie". Durerà poco, lo spazio di un fine settimana. "La perturbazione balcanica scivolerà piuttosto rapidamente lungo la metà inferiore dello Stivale - è l'evoluzione prevista - e già per domenica si sarà portata al Sud e nello specifico sull’area ionica, ripristinando la stabilità sulle regioni centrali. Poi lunedì lascerà definitivamente il Belpaese cosicché il calo termico così breve durata".

Le previsioni meteo