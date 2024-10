Emilia Romagna, continua l’allerta arancione: le piene dei fiumi preoccupano ancora

Bologna, 8 ottobre 2024 – Continuano a preoccupare il maltempo e soprattutto la situazione dei fiumi in Emilia Romagna. Quindi dopo il bollettino di Arpae diramato per la giornata di oggi, martedì 8 ottobre, prosegue anche nella giornata di domani, mercoledì 9 ottobre, l’allerta meteo arancione per piene dei fiumi. Seppure la zona di criticità si restringa rispetto al giorno precedente. Si prevedono anche venti di burrasca che non faranno che aumentare il freddo, che già si accusa con la diminuzione delle temperature e che porterà presto ad accendere il riscaldamento in casa.

Allerta meteo arancione: fiumi ancora sotto osservazione in Emilia Romagna

Piogge intense e piene dei fiumi sopra il livello 2

L’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda le province di Parma, Reggio Emilia e Modena. C’è anche un’allerta gialla per piene dei fiumi che è prevista per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la giornata di mercoledì 9 ottobre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest lungo la fascia appenninica – si legge nel nuovo bollettino di Arpae -, con rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la zona di crinale. Le precipitazioni in atto e previste in esaurimento nella serata di martedì 8 causeranno innalzamenti dei livelli idrometrici nella parte valliva nei corsi d’acqua del settore centrale con superamenti della soglia 2 e del settore centro-orientale con superamenti della soglia 1. Nel settore montano centro-occidentale saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

Previsioni meteo 9 mercoledì 9 ottobre

Gli esperti di Arpae prevedono per mercoledì 9 ottobre “nubi stratificate con nebbie e foschie nelle prime ore del mattino e temporanee schiarite sul settore centro-orientale; addensamenti sui rilievi” che “daranno a luogo a precipitazioni deboli e irregolari che tenderanno a intensificarsi in serata sul settore occidentale”. Le temperature minime sono “in lieve flessione sul settore occidentale intorno a 11-12 gradi” e tra i 13 e i 16 gradi “su quello centro-orientale”. Le massime sono invece “in sensibile aumento, comprese tra 21 e 24 gradi”.

Previsioni meteo giovedì 10 ottobre

Giovedì 10 ottobre, invece, vedrà “qualche debole e irregolare precipitazione in pianura mentre sui rilievi avremo addensamenti con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con precipitazioni residue in esaurimento sul settore orientale e ampie schiarite sul resto del territorio”. Le temperature sono in aumento: minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 22 e 26 gradi.

Tendenza meteo da venerdì 11 a lunedì 14 ottobre

Per il fine settimana e l’inizio della settimana successiva avverrà una “progressiva rimonta del campo di alta pressione” che “manterrà condizioni di tempo stabile per tutto il periodo considerato. Temperature stazionarie nella media del periodo con massime sui 21 gradi e minime intorno a 12 gradi”.

Che tempo farà in Emilia Romagna