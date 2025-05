Meteo Emilia-Romagna, perché continua l’allerta gialla: previsioni del weekend

Bologna, 16 maggio 2025 – Il weekend parte male: Arpae ha diramato nuovamente l'allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna, con focus sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Massima attenzione fino alla mezzanotte di domenica.

Il bollettino meteo

Secondo l’allerta, per la giornata di domani sono attesi temporali forti, con possibili effetti e danni, in particolare lungo la fascia appenninica centro-occidentale. "Nelle zone montane e collinari interessate dai temporali – si legge nel bollettino – non si escludono localizzati incrementi dei livelli idrometrici nel reticolo minore e occasionali fenomeni franosi".

Che tempo fa domani, sabato 17 maggio

Le previsioni Arpae prevedono per domani mattina un cielo generalmente poco nuvoloso in pianura, mentre sui rilievi si prevedono condizioni di molta nuvolosità, con rovesci o temporali, localmente di forte intensità nel settore occidentale.

Dal pomeriggio, si assisterà a un miglioramento nelle aree di pianura con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre sui rilievi potranno svilupparsi nubi cumuliformi, associate a isolati rovesci temporaleschi in prossimità dell'Appennino. I fenomeni tenderanno a esaurirsi in serata.

Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve diminuzione per quanto riguarda le minime, comprese tra i 10 e i 13 gradi, mentre le massime saranno in lieve aumento, con valori attorno ai 20/23 gradi. I venti saranno generalmente deboli e di direzione variabile, con possibili rinforzi sulle coste e nelle zone appenniniche e collinari in corrispondenza dei temporali. Il mare sarà poco mosso.

Le previsioni per domenica 18 maggio

Il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata, quando potranno verificarsi locali piovaschi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con minime comprese tra 10 e 12 gradi e massime attorno ai 21/22 gradi. I venti saranno prevalentemente deboli occidentali, mentre nel pomeriggio sulla costa soffieranno deboli da sud-est. Il mare sarà da poco mosso a localmente mosso.

Le tendenze per la prossima settimana

Il temporaneo aumento del campo di pressione favorirà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì; in seguito, correnti occidentali instabili apporteranno condizioni di spiccata variabilità. Le temperature rimarranno stabili, con una diminuzione prevista nella giornata di mercoledì.