Emilia Romagna, domani allerta meteo e poi i giorni più critici per il maltempo

Bologna, 1 ottobre 2024 - Dopo una parentesi di bel tempo, con sole e temperature piacevoli, torna il maltempo in Emilia Romagna, colpita dalla recente alluvione. Emessa una nuova allerta gialla (cosa significa) da Arpae per temporali e vento per la giornata di mercoledì 2 ottobre. Ma i giorni più critici saranno giovedì 3 ottobre e venerdì 4 ottobre.

Per domani i temporali sono previsti nelle zone di Piacenza e Parma, le raffiche nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini, oltre che in quelle di Piacenza e Parma, colpite da un'ondata di maltempo con piogge. Precipitazioni previste quindi anche per giovedì e venerdì non sono escluse piogge intense. Da sabato invece è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Temporali e vento, nuova allerta meteo in Emilia Romagna per mercoledì 2 ottobre

"Per la giornata di mercoledì 2 ottobre - si legge nel bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti sul settore occidentale della regione, con precipitazioni localmente intense che possono generare occasionali fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua collinari e montani. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia di crinale appenninico, durante le ore centrali della giornata".

Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare in alcune zone nella giornata di mercoledì 3 ottobre. "Il cielo - secondo le previsioni di Arpae - sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni irregolari, più intense, anche a carattere di rovescio e/o temporale, sul settore occidentale e sui rilievi; quasi assenti o deboli intermittenti su quello orientale. Durante il pomeriggio-sera temporanea attenuazione della nuvolosità sul settore orientale. Le temperature minime saranno in leggero rialzo con valori attorno a 15-16 gradi, lievemente superiori sulla costa. Massime in lieve aumento con valori fra 20 gradi della pianura piacentina e 23/24 gradi della costa. I venti saranno moderati sud-occidentali lungo i rilievi, associati anche a raffiche forti; deboli prevalentemente dai quadranti meridionali sulla pianura e sulla costa. Il mare sarà mosso sulla costa ferrarese, ravennate e al largo; poco mosso sotto costa sulla riviera forlivese e riminese".

Ancora pioggia e qualche temporale. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli e sparse in mattinata; dal pomeriggio intensificazione delle precipitazioni in particolare sul settore orientale. E' prevista un'attenuazione dei fenomeni durante la nottata.

Temperature in generale flessione; minime comprese tra 14/15 gradi delle pianure interne e 17 gradi della costa riminese; massime attorno a 17/18 gradi, fino a 19 gradi lungo la costa riminese. Previste raffiche di vento sui rilievi.

L'evoluzione della perturbazione in Europa (Meteoradar del primo ottobre 2024)

Ancora condizioni di instabilità con precipitazioni che interesseranno a più riprese la regione fino a venerdì giornata in cui non si escludono piogge intense.

Da sabato la progressiva risalita del campo barico porterà ampi rasserenamenti. Le temperature tenderanno a calare leggermente venerdì, da sabato generale lieve aumento.