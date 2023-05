Maltempo Emilia Romagna, nuova allerta meteo rossa per venerdì 19 maggio

Bologna, 18 maggio 2023 – Il maltempo sembra non voler mollare la presa e, quel che è peggio, continuerà a interessare, nelle prossime ore, un territorio già devastato dalle piogge prolungate ed esondazioni dei giorni scorsi. Per questa ragione, anche se le precipitazioni previste saranno molto più deboli di quelle cadute in precedenza, gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), di concerto con la Protezione civile regionale, hanno confermato l’allerta meteo di colore ‘rosso’ (criticità massima) per l’intera giornata di domani, venerdì 19 maggio. L’allerta durerà fino alle ore 00:00 di sabato 20 maggio.

"Per la giornata di venerdì 19 maggio si prevedono deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale”, recita il bollettino di Arpae. “Si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene e interessamento degli argini, in progressiva decrescita. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno possibili diffusi dissesti nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione: qui permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane (per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili) e all'aggravamento di quelle, numerosissime, già attivate a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Saranno possibili, inoltre, localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali. La criticità idraulica e idrogeologica rossa su Bolognese e Romagna è dovuta ai gravi problemi già presenti sul territorio”.

Allerte rossa e arancione: dove

Se l’allerta rossa riguarda, in particolare, il territorio romagnolo (sia costiero che collinare e pianeggiante) e la pianura e collina bolognese; l’allerta arancione, corrispondente a un livello di criticità moderato, interessa il Modenese e il settore emiliano centrale nel suo complesso, fino alla pianura ferrarese. Altrove la situazione è sotto controllo e non si prevedono fenomeni significativi, quindi non vige alcuna allerta (salvo nelle zone collinari e montane dell’area piacentino-parmense, ove vige l’allerta gialla per criticità idrogeologica ordinaria).

Previsioni weekend: per quanto pioverà ancora

La cattiva notizia è che le precipitazioni, secondo i meteorologi di Arpae, proseguiranno sull'intera regione, sia pur a un livello di intensità debole-moderato, anche nella giornata di sabato 20 maggio: occorrerà, pertanto, prepararsi all’ennesimo weekend piovoso di questa primavera travagliata. Più confortante la tendenza per i giorni successivi: domenica 21, infatti, avremo condizioni di instabilità residua, con piogge in progressivo esaurimento. Lunedì 22 e martedì 23 un campo di relativa alta pressione porterà, finalmente, condizioni un po’ più stabili, con temperature in risalita soprattutto in pianura, mentre annuvolamenti e deboli fenomeni potranno interessare, sporadicamente, i rilievi. Da mercoledì 24 i modelli intravedono, purtroppo, un ritorno di precipitazioni sparse, ma le previsioni al riguardo sono ancora molto incerte - precisano da Arpae.

La mappa meteo giorno per giorno