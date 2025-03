Emilia Romagna in allerta meteo: tracima la diga di Ridracoli. Venti di burrasca e rischio frane

Bologna, 12 marzo 2025 – Ancora allerta meteo in Emilia Romagna anche per domani, giovedì 13 marzo, quando la regione sarà interessata da un'ondata di maltempo che porterà forti venti, piogge intense e un aumento del rischio frane. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per vento e gialla per criticità idraulica e idrogeologica, che invita alla massima prudenza. Le previsioni di Arpae non promettono miglioramenti ancora per un po’.

Allerta meteo in Emilia Romagna per vento forte e temporali (immagine da meteoradar)

L'Emilia Romagna si prepara ad affrontare un generale aumento della ventilazione da sud-ovest. I venti raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) sui rilievi, con punte di burrasca forte (75-88 Km/h) e raffiche ancora più intense sul crinale appenninico centro-orientale.

Non solo vento, ma anche pioggia. Sono previste precipitazioni, localmente intense e a carattere di rovescio temporalesco, soprattutto lungo la fascia appenninica. Non si escludono localizzati superamenti della soglia 2 nei corsi d'acqua del settore centro-orientale.

L'allerta meteo non riguarda solo il vento e la pioggia. La criticità idraulica nei tratti vallivi dei fiumi nella pianura centro-occidentale è legata alla propagazione delle piene generate dalle piogge dei giorni precedenti. Sul settore appenninico, l'elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni aumenta il rischio di fenomeni franosi. Nelle aree interessate da nuove precipitazioni, inoltre, potrebbero verificarsi ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei torrenti minori.

La Protezione Civile raccomanda di: prestare massima attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle zone montane e collinari; evitare di sostare sotto alberi e strutture pericolanti; monitorare i corsi d'acqua e le zone a rischio frana. Seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteo e le indicazioni delle autorità.