Fine settimana autunnale in Emilia Romagna: nuova allerta per temporali, ecco dove

Bologna, 22 agosto 2025 - Ancora maltempo in Emilia Romagna, dopo gli allagamenti dei giorni scorsi. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per questo sabato, 23 agosto. Il rischio temporali interesserà quasi tutta la regione, fatta eccezione per le province di Modena, Parma e Reggio Emilia. Secondo l’avviso ufficiale, le condizioni saranno favorevoli allo sviluppo di temporali anche intensi, con possibili effetti e danni, soprattutto sulla fascia appenninica e nella pianura centro-orientale.

Non si escludono inoltre ruscellamenti, innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori e fenomeni franosi, motivo per cui è consigliata prudenza. Il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni, sostiene che il calo di temperature già in atto proseguirà, caratterizzando un po’ tutta la regione.

Weekend di brutto tempo in quasi tutta l'Emilia Romagna, c'è l'allerta meteo per temporali (foto di repertorio)

Venerdì 22 agosto: ultimi scorci d’estate?

La giornata di venerdì si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sui rilievi ma poche possibilità di pioggia. Le temperature saranno in aumento, con valori che nelle pianure interne raggiungeranno i 28-30 gradi, mentre tra Romagna e costa si attesteranno tra 25 e 27 gradi. I venti saranno deboli e a regime di brezza, mentre il mare resterà poco mosso. Sarà probabilmente l’ultima giornata di vero clima estivo prima dell’arrivo dei temporali.

Le previsioni in Emilia-Romagna del pomeriggio di sabato 23 agosto

Sabato 23 agosto: temporali diffusi e locali forti

Quello di sabato si annuncia come il giorno più instabile del weekend. La nuvolosità varierà nel corso della giornata, ma sono attesi rovesci e temporali anche intensi, soprattutto sul settore centro-orientale della regione. Le temperature minime rimarranno stazionarie tra 17 e 20 gradi, mentre le massime caleranno lievemente, oscillando tra 26 e 28. I venti proverranno da nord, deboli in generale ma con raffiche forti nelle zone temporalesche. Il mare si presenterà mosso, localmente molto mosso, con un lieve miglioramento previsto in serata. Sarà importante prestare attenzione ai fenomeni locali e agli eventuali disagi dovuti a precipitazioni intense e improvvise.

La Piazza Martiri di Rimini sotto la pioggia

Domenica 24 agosto: instabilità residua

Anche domenica la regione continuerà a vivere una certa instabilità. I rovesci saranno più frequenti sui rilievi, ma potranno interessare in modo sparso tutta la regione. Le temperature minime oscilleranno tra 17 e 20 gradi, mentre le massime caleranno ulteriormente, attestandosi tra 22 e 25. I venti proverranno da est, deboli o moderati, e il mare rimarrà mosso, con tendenza a un lieve miglioramento verso sera. Il weekend si concluderà quindi sotto un cielo più fresco e variabile, lontano dall’afa di metà agosto.

La tendenza della settimana dal 25 agosto

Lunedì 25 dopo un promo tentativo di rinforzo dell'alta pressione, un nuovo disturbo potrebbe farsi strada a fine giornata (perturbazione n. 5 del mese) portando una veloce fase temporalesca martedì 26 su gran parte del Centro-Nord, ma con traiettoria ed effetti associati che al momento non sono individuabili con sufficiente affidabilità.

La mappa del meteo regionale