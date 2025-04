Emilia Romagna tra gelo e vento, torna l'allerta: ecco dove

Bologna, 5 aprile 2025 – Dopo la settimana primaverile, l’Emilia Romagna è pronta a rituffarsi nell’inverno. E la paura, adesso, è per il vento. La Regione ha infatti promulgato un’allerta gialla per vento, stato del mare e criticità costiera in tutta la parte sud. Si preannuncia una domenica in cui un'intensa perturbazione proveniente dall'est porterà con sé venti forti e un mare agitato, temperature drasticamente più basse e condizioni meteo che potrebbero causare disagi alla viabilità e alle attività all'aperto.

“Nella giornata di domenica 6 aprile – avverte la Regione - sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da est nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul mare, sulla costa, sulla pianura romagnola e sui rilievi centro-orientali. È previsto inoltre mare agitato al largo che sotto costa può determinare localizzate erosioni dei litorali”.

L’allerta gialla per il vento riguarderà diverse zone dell'Emilia Romagna: la montagna romagnola e l’alta collina nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna saranno particolarmente colpite, così come la bassa collina e la pianura romagnola nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Lungo la costa romagnola, in particolare nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena, il vento forte accompagnerà il mare agitato, con il rischio di mareggiate e danni a strutture esposte. Le zone colline bolognesi e la montagna bolognese saranno anch'esse sotto osservazione, con venti che, nelle aree più elevate, potrebbero risultare pericolosi. Infine, anche la costa ferrarese sarà colpita da venti intensi e mare mosso, con rischio di disagi per le attività marittime e per le strutture lungo la costa.

L’allerta gialla per lo stato del mare è estesa sulla costa romagnola e sulla costa ferrarese, dove il mare sarà molto mosso, con picchi di altezza delle onde che potrebbero causare disagio a chi si trova a ridosso della costa. Le condizioni di mareggiate potrebbero portare a fenomeni di erosione lungo i litorali più esposti.

Pierluigi Randi, meteorologo Ampro, avverte: “Si tratta di un passaggio di freddo molto veloce, concentrato nella mattinata di domenica e nelle prime ore del pomeriggio. Al Centro-Sud il peggioramento proseguirà fino alla prima parte di lunedì, ma le temperature saranno comunque in discesa rapida. La discesa dell’aria fredda causerà un rinforzo dei venti da est e nord-est già da domenica mattina, in particolare sull’Adriatico centro-settentrionale. I venti saranno piuttosto forti e i mari molto mossi, con rischio di mareggiate sul versante adriatico”.

L’allarme maltempo preoccupa soprattutto gli agricoltori, che dovranno tenere sotto controllo la situazione specialmente “nelle notti tra domenica e mercoledì”. Infatti, spiega il meteorologo, “c’è il rischio di gelate tardive, specialmente nelle aree extraurbane, dove le temperature potrebbero avvicinarsi allo zero”.

La giornata di lunedì 7 aprile vedrà un generale miglioramento del tempo, anche se il cielo resterà poco nuvoloso, con addensamenti più probabili sulla parte orientale della regione nel pomeriggio. Le temperature continueranno a scendere, con valori minimi attorno ai 3-4 gradi nelle pianure interne e 6 gradi lungo la costa. Le massime, invece, non supereranno i 13 gradi. I venti rimarranno orientali, con rinforzi al mattino sul mare e sulle aree costiere. Il mare molto mosso si calmerà nel pomeriggio, con un miglioramento graduale delle condizioni.