Emilia Romagna nella morsa del maltempo: allerta meteo arancione per temporali

Bologna, 23 giugno 2024 – Goccia fredda sull’Emilia Romagna, il maltempo non lascia la regione e Arpae di concerto con la Protezione Civile prolunga l’allerta meteo per temporali e frane in vigore oggi, domenica 23 giugno, anche alla giornata di domani, lunedì 24 giugno: da ‘gialla’ diventa ‘arancione’ in molte zone della regione. Ciò indica che la perturbazione diventa più intensa.

Il vortice colmo di aria fredda a forma di ‘uovo’ annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi si prende la scena dopo che il caldo torrido l’aveva fatta da padrone nel resto della settimana, con il cielo dell’Emilia Romagna colorato di giallo per il pulviscolo portato dall’anticiclone africano, proveniente dal Sahara.

Per la giornata di lunedì 24 giugno, recita il bollettino di allerta di Arpae, sono previste piogge persistenti e abbondanti sul territorio regionale.

Questo l’andamento della perturbazione: nella prima parte della giornata i temporali, anche di forte intensità (con possibili effetti e danni associati) saranno più probabili sul settore centro-orientale e sulle aree appenniniche.

Sono possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, frane su versanti fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua in corrispondenza di precipitazioni di forte intensità, con possibile occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua montani nel settore centrale della regione.

Quanto alla costa, non si escludono limitati fenomeni di erosione della battigia per l'innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i 2 metri di altezza.

Il maltempo proseguirà anche nella giornata di martedì 25 giugno con “precipitazioni irregolari a carattere di rovescio o temporale, più frequenti di pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi nel corso della sera, secondo i modelli Arpae.

Tempo instabile con residui rovesci temporaleschi anche mercoledì 26 giugno, poi da giovedì 27 giugno il rientro dell’alta pressione che riporterà in Emilia Romagna condizioni di tempo stabile “con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in progressivo aumento sino a valori prossimi a 30 gradi”. Una buona notizia in vista dell’atteso passaggio del Tour de France in regione di fine mese.