Emilia Romagna, ancora temporali di forte intensità: quando finisce il maltempo

Bologna, 24 aprile 2025 – Sembra non volersi attenuare il maltempo nella regione Emilia Romagna anche il giorno della Liberazione, venerdì 25 aprile, con il prosieguo delle precipitazioni e dei temporali. Si ridimensiona invece l’allerta della piena del fiume Po in provincia di Ferrara che da arancione (criticità moderata) passa a gialla (criticità ordinaria). Bisognerà aspettare la prossima settimana per avere condizioni meteo stabili e un rialzo delle temperature.

Maltempo in Emilia Romagna nel giorno della Liberazione, previsto temporali anche di forte intensità

Temporali anche di forte intensità

Il bollettino emesso dalla Protezione civile insieme ad Arpae prevede per la giornata di domani, 25 aprile, la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità; al primo mattino sul settore centro-orientale, nel pomeriggio-sera sui rilievi e pianura centrale, con possibili effetti associati. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena nel Delta, con livelli superiori alle soglie 1 o prossimi alle soglie 2.

Allerta meteo per piena del Po in zona Delta in provincia di Ferrara

Previsioni meteo di venerdì 25 aprile

Il giorno della Liberazione gli esperti di Arpae segnalano nelle prime ore del giorno un transito di nuvolosità sul settore centro-orientale, con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale; quasi sereno sul settore occidentale. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti in discesa da nord, localmente associati a brevi rovesci o temporali. In serata e nelle ore notturne sono attesi ampi rasserenamenti, più marcati sul settore centro-occidentale.

Le temperature minime si mantengono stabili nel settore centro-orientale, con valori attorno a 12-13 gradi, e in lieve calo sul quello occidentale, con valori attorno a 9-10 gradi. Massime in lieve locale aumento sul settore centro-occidentale, prossime a 21-22 gradi, mentre sulla fascia costiera saranno in leggera flessione, con valori tra 17 e 20 gradi.

Previsioni meteo di sabato 26 aprile

Per sabato 26 aprile la situazione sarà serena al mattino, ma poi peggiorerà nel pomeriggio quando ci sarà la probabilità di rovesci o temporali sull'Appennino emiliano. Le temperature minime sono in lieve flessione, più marcata nelle aree rurali, con valori tra 8 e 10 gradi e attorno ai 10-12 gradi lungo la fascia costiera. Massime in aumento nelle zone interne, con valori attorno ai 22-23 gradi, stazionarie sulla costa con valori intorno ai 18 gradi.

Tendenza da domenica 27 a mercoledì 30 aprile

Tra domenica 27 e mercoledì 30 aprile una debole circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo, nelle fasi iniziali del periodo, influenzerà marginalmente anche la regione, mantenendo condizioni di variabilità con probabilità di rovesci sparsi, soprattutto sul settore appenninico. Successivamente, la graduale risalita del campo barico favorirà un'evoluzione verso condizioni più stabili, con temperature in progressivo rialzo (da martedì 29 aprile) dopo l'iniziale flessione attesa nella giornata di domenica.

Che tempo farà in Emilia Romagna