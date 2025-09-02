L’estate non è ancora finita, torna il caldo: cosa succede in Emilia Romagna

Bologna, 2 settembre 2025 – L’estate torna protagonista anche in Emilia Romagna dopo la fase di instabilità e maltempo contrassegnata dalle intense perturbazioni che tra la fine di agosto e l’inizio di settembre hanno interessato anche la nostra regione.

“Le temperature – secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo – potrebbero avere picchi oltre i 30°C e le perturbazioni che hanno interessato la nostra Penisola lasceranno spazio a una nuova fase soleggiata e calda, che coinvolgerà in maniera più decisa soprattutto il Centro-Sud”. Ma anche la nostra regione. O meglio mentre “l’alta pressione tornerà a riprendersi possesso del Mediterraneo centrale, determinando già da metà settimana condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Centro-Sud, le regioni settentrionali potrebbero risentire del passaggio di una prima perturbazione oltralpe tra giovedì e venerdì, responsabile di locale instabilità su Alpi, Prealpi e, isolatamente, pedemontane, levante Ligure e Nord-Ovest della Toscana”. Ma in Emilia Romagna, a parte qualche isolato rovescio, le temperature in rialzo ci riporteranno a un clima estivo.

“La fase di tempo più stabile e soleggiato sarà accompagnata da un nuovo rialzo delle temperature – spiega infatti Mazzoleni –. Entro il prossimo weekend le massime si porteranno vicine ai 28-30°C al Centro-Nord, con picchi locali anche di 31-32°C su Emilia-Romagna e interne tirreniche”.

Le previsioni in Emilia Romagna