Freddo e neve di settembre in Emilia Romagna, sbalzo di 12 gradi: “Temperature tipiche di ottobre”

Ravenna, 13 settembre 2024 – Crollo termico, con temperature che nella tarda mattinata di oggi (venerdì) sono state tipiche addirittura della terza decade di ottobre. È con questo scenario che si sono svegliate molte province dell’Emilia Romagna. Attorno alle 13.30 di oggi, le temperature nelle zone dell’alto Appennino sono oscillate tra i 5 e i 9 gradi e sul crinale reggiano ha anche nevicato. Più o meno in tutta la pianura Padana tra i 15 e i 18. Sulla costa, invece, ci sono stati tra i 16 e i 17 gradi nel ravennate, ma tra i 13 e i 14 su quella cesenate e riminese.

La mappa di Arpae con le temperature in Emilia Romagna di oggi, 13 settembre, alle ore 7. Nel riquadro Pierluigi Randi

Crollo della colonnina di mercurio

“In effetti – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo dell’Associazione meteo professionisti – un nucleo di aria fredda proveniente dal Mare del Nord, superate le Alpi si è riversato in Pianura Padana, provocando un netto calo termico. Intorno a mezzogiorno di oggi in provincia di Ravenna le temperature oscillavano intorno ai 16 gradi. Anche se nel pomeriggio si dovrebbe registrare un aumento di un paio di gradi, si tratta in ogni caso di valori decisamente bassi, visto che in questo periodo dell’anno dovrebbero attestarsi intorno ai 26 gradi. Se poi consideriamo che due giorni fa (mercoledì 11), la colonnina di mercurio salì fino a 29-30 gradi, lo sbalzo (sempre alla luce delle massime che si registreranno nel pomeriggio, ndr), sarà di una dozzina di gradi”. L’esperto precisa che “non si tratta di valori record per il periodo, ma sicuramente lo sbalzo è stato notevole”.

Settembre bianco: la prima neve in Appennino

Tetti colorati di bianco: sul crinale reggiano ad alta quota arriva la prima neve della stagione. L’afflusso di aria fredda proveniente dall’artico infatti ha portato con sé un abbassamento delle temperature creando un'atmosfera già natalizia in montagna e panorami suggestivi come al Rifugio Battisti.

Il tempo tuttavia è in graduale miglioramento nelle prossime ore e fra domani e domenica, ma si attendono temperature ‘frizzanti’, soprattutto nelle prime ore del mattino e in quelle notturne.

La situazione nelle città

Se prendiamo in considerazione le città e come punto di riferimento sempre le ore 13.30, ecco qual è stata la situazione oggi: 13.6° a Rimini, 14.6° a Cesena, 15.6° a Ravenna, 17.8° a Ferrara, 17° a Bologna, 17.7° a Modena, 16.9° a Reggio Emilia, 19.3° a Parma e 19.1° a Piacenza.

Nubi minacciose e crollo termico

Le temperature a Ravenna

Tra le curiosità legate a questo periodo dell’anno, Randi spiega che “il 18 settembre 1977 a San Cassiano sul Lamone si registrò una massima di 12.6 gradi, seguita da Ravenna con 13.1 gradi, Faenza e Marina di Ravenna con 13.6 gradi e Brisighella con 14.4 gradi. Anche il 18 settembre 1994, e quindi esattamente 17 anni dopo, le massime furono assai basse: Alfonsine 13.2°, San Cassiano sul Lamone e Bagnacavallo 13.5°, Lavezzola 14.2°, Alfonsine e Sant’Agata sul Santerno 14.5°, Ravenna 15.4° e Brisighella 15.8°. Segnatamente invece alle minime, il 29 settembre 1977 ad Alfonsine, a Bagnacavallo e a San Cassiano sul Lamone furono di appena 1,5 gradi”.

Le previsioni meteo

Infine le previsioni: “Tra domani e domenica – conclude Randi – il tempo migliora, anche se farà ancora piuttosto freddo. Al punto che all’alba di domenica non sono da escludere temperature che, sia pur localmente, potrebbero scendere anche al di sotto dei 10 gradi. Tra martedì e mercoledì il tempo ritorna ad essere instabile, con piogge anche di una certa consistenza e con temperature che, pur non raggiungendo i valori decisamente registrati oggi, resteranno per tutto l’arco della settimana al di sotto della norma”.