Freddo artico e gelate sull’Emilia-Romagna, fino a quando: le previsioni meteo

Bologna, 18 febbraio 2025 – Dopo la neve e il maltempo degli ultimi 10 giorni, questa settimana è segnata dal consolidamento dell’alta pressione sull’Italia, nonostante la potente ondata di freddo artico in arrivo dall’Est Europa. “Il Mediterraneo centrale vedrà un graduale aumento della pressione”, ma “senza un dominio anticiclonico deciso. Il Nord Italia e il versante adriatico saranno attraversati da un flusso d’aria più fredda che manterrà le temperature leggermente sotto la media, specie nelle ore notturne”, ha avvisato Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro.

E infatti, un primo assaggio di freddo e temperature gelate lo abbiamo già avuto questa notte. Anche nelle prime ore di questa mattina in Emilia-Romagna si è arrivati fino a -4 gradi e -5 sugli Appennini reggiano e modenese e tendenzialmente i gradi centigradi erano sotto zero in gran parte delle zone collinari e montagnose. Qualche grado o mezzo grado sopra lo zero in pianura. Solo le zone costiere tra riminese e cesenate hanno beneficiato dell’influenza marittima e hanno avuto temperature più miti.

Quanto dura il freddo

Queste basse temperature in Emilia-Romagna ci faranno compagnia circa tutta la settimana. Secondo le previsioni meteorologiche di 3Bmeteo, la media stagionale dovrebbe tornare ad aumentare da venerdì di questa settimana (21 febbraio 2025), con l’ingresso di correnti sub-tropicali. In Italia, “il prossimo weekend si profila estremamente variabile tra sole, nubi irregolari e qualche piovasco più probabile sui settori occidentali, in un contesto termico diurno ormai piuttosto mite. In questi giorni, in particolare nei versanti più esposti ai venti dai Balcani, come il Nord e lungo l’Adriatico, la Penisola è stata interessata da correnti decisamente fredde di matrice artica, che hanno portato a un generale calo termico, con valori anche sotto la media di 3-5°C”.

"Siamo ai margini di una ondata di freddo ben più rilevante in atto sull’Europa orientale, le cui propaggini ci interesseranno fino a giovedì 20 febbraio favorendo annuvolamenti diffusi e qualche debole precipitazione”, spiega Edoardo Ferrara, meteorologo e responsabile media di 3Bmeteo.com. “Nei giorni successivi, assisteremo a un generale aumento delle temperature con correnti decisamente più miti di matrice sub-tropicale, complice l’espansione di un campo di alta pressione”.

Le previsioni fino a mercoledì 19

L’aria fredda arrivata da est ha favorito il calo termico, “con minime comprese tra -3 e 2°C e possibili gelate diffuse nelle aree interne e di pianura. Le massime si manterranno attorno agli 8-9°C”, fa sapere Nanni. Non sono attese perturbazioni, ma il cielo sarà spesso nuvoloso.

Che tempo farà giovedì 20

“Da giovedì 20 febbraio l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente, garantendo condizioni stabili e assenza di precipitazioni. Tuttavia, l’Italia resterà ai margini di questa struttura anticiclonica, con il transito di qualche corpo nuvoloso innocuo. Le temperature subiranno un leggero rialzo, pur restando in un contesto pienamente invernale”, spiega Nanni.

La tendenza del weekend

Il campo di alta pressione manterrà stabili le condizioni meteo. Da sabato 22 febbraio, “la tendenza del flusso a divenire sud-occidentale, più temperato e umido, porterà ad addensamenti in particolare lungo i rilievi centro-occidentali, dove non saranno da escludere deboli precipitazioni. Temperature in graduale aumento da sabato con valori minimi che torneranno sopra lo zero e massimi fino a 12/14 gradi”, questo secondo le previsioni di Arpae Emilia-Romagna.

La mappa giorno per giorno