Freddo e pioggia in Emilia Romagna: la tendenza meteo per i primi di ottobre 2024

Bologna, 30 settembre 2024 – Dopo un weekend all’insegna del sole e delle temperature piacevoli pressoché su tutta la regione (tranne l’episodio di grandine sull’Appennino reggiano e modenese), i primi giorni del mese di ottobre porteranno segnali d’instabilità più tipici dell’autunno: è in arrivo, infatti, una nuova perturbazione di origine atlantica, preannunciata da correnti umide meridionali. In particolare, stasera, non si escludono venti forti (50-61 chilometri all’ora) da sud-ovest sui rilievi centro-occidentali, associati a locali rovesci.

Maltempo: nuova perturbazione in arrivo sull'Emilia Romagna, ecco le previsioni meteo aggiornate

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nella prima settimana di ottobre, secondo le previsioni meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente).

Il tempo di martedì 1 ottobre

Se oggi, lunedì 30 settembre, sarà una giornata interlocutoria, all’insegna di annuvolamenti innocui e ampie schiarite, martedì primo giorno di ottobre piogge deboli inizieranno a interessare il crinale appenninico emiliano, intensificandosi nella sera/notte. Le pioviggini potrebbero estendersi, nel corso della notte, anche alle zone di pianura settentrionali. Le temperature minime risulteranno in lieve aumento, con valori compresi tra i 13 gradi dell'entroterra romagnolo e 15 gradi del settore occidentale. Massime stazionarie sul settore centro-orientale, con valori attorno a 20/21 gradi, in leggero calo sul settore centro-occidentale, con valori attorno a 18/19 gradi.

Le previsioni meteo di mercoledì 2 ottobre

Dalle prime ore della giornata di mercoledì, la presenza di un minimo di bassa pressione sulla Liguria porterà piogge diffuse, più intense e persistenti sulle province centro-occidentali della regione, con possibili fenomeni anche temporaleschi sulle aree montane. Progressivamente, le piogge si estenderanno anche all’Emilia orientale e alla Romagna: qui, tuttavia, dovrebbero risultare meno intense e alternate a qualche pausa asciutta, specialmente al mattino. Nessuna allerta speciale, quindi.

Tendenza meteo da giovedì 3 a sabato 5 ottobre

Nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre permarranno condizioni di spiccata variabilità, con piogge e rovesci alternati a fasi asciutte che, nella giornata di giovedì, potranno interessare in forma sparsa l’intero territorio. Per venerdì 4 sembra più probabile un coinvolgimento del settore orientale della regione, mentre altrove si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni.

Buone notizie per chi attende il fine settimana per qualche ora all’aria aperta: da sabato 5 ottobre, infatti, la risalta dal campo barico dovrebbe riportare condizioni di tempo stabile sull’intera regione, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni significative a inizio periodo, tenderanno a calare nei valori minimi tra venerdì e sabato. Maddalena De Franchis