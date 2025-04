Freddo polare e neve: in Emilia Romagna torna la morsa del maltempo

Bologna, 2 aprile 2025 – l maltempo di primavera in Emilia-Romagna non dà tregua: in vista sole fino a venerdì, ma nel weekend tornano freddo e neve. Lo spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato e divulgatore scientifico Ampro, che spiega l’evoluzione dei prossimi giorni.

Freddo e rischio neve per l'Emilia Romagna: la primavera non si decide ancora a decollare

Gli ultimi piovaschi

La perturbazione fredda e insistente che ci ha interessato negli ultimi giorni si è ormai spostata verso le isole Cicladi, in Grecia, dove sta causando anche alluvioni. Nonostante il suo allontanamento, richiama ancora qualche corrente settentrionale, ma ciò non impedirà all’alta pressione di consolidarsi sull’Italia tra oggi e domani. Potrebbero esserci quindi residui di nuvolosità e qualche breve piovasco sull’Appennino nelle ore centrali della giornata di oggi, ma il peggio è passato.

Temperature in rialzo (ma per poco)

Con il rafforzarsi dell’anticiclone, il tempo si manterrà stabile e soleggiato fino a venerdì, con un progressivo rialzo delle temperature: “Le massime, che nei giorni scorsi erano scese sotto la media, oggi risaliranno intorno ai 16/17 gradi, per poi raggiungere valori tra i 18 e i 20 entro venerdì, con punte di 21 o 22 gradi nelle zone di pianura.”

Sabato il tempo si manterrà stabile, con temperature nella norma o leggermente sopra la media, soprattutto nelle aree occidentali della penisola. Ma l’atmosfera primaverile potrebbe essere presto interrotta da un nuovo cambiamento.

Quanto cambia tutto: torna la neve

“Domenica si profila un colpo di coda invernale: una massa d’aria fredda in discesa dalle latitudini polari irromperà bruscamente, modificando lo scenario. Il Nord e il versante orientale della regione potrebbero risentire di un sensibile calo termico e di un rafforzamento della ventilazione, con precipitazioni che potrebbero coinvolgere la Romagna e le Marche. Se la tendenza venisse confermata, la quota neve potrebbe abbassarsi rapidamente, scendendo fino a 1000 metri e, in serata, forse addirittura a 500 metri”.

Agricoltura ancora a rischio