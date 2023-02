Meteo, quando arriva il freddo: crollo di 10 gradi delle temperature

Freddo in arrivo: l'inverno ritorna

Bologna, 22 febbraio 2023 - Aspettate a rimettere nell'armadio sciarpe, berrettoni e cappotti pesanti: gli ultimi giorni quasi primaverili sono solo un'illusione. Come previsto, l'inverno sta tornando, insomma, ed è in vista un ribaltone meteo che - a partire da domenica 26 febbraio - riporterà in Italia freddo, pioggia e neve.

Il crollo delle temperature

Le alte temperature di adesso hanno vita breve: nel giro di qualche giorno crolleranno di almeno 10 gradi.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, prevede che, con lo spostamento dell`alta pressione verso il Nord Europa, un nuovo nocciolo artico dalla Russia scenderà verso l`Italia a una velocità anomala: in meno di 24 ore, tra sabato sera e domenica sera, tornerà il freddo e anche la neve fin quasi sulle coste adriatiche.

Intanto con la fine del Carnevale, anche l`Anticiclone perde colpi al Nord dove arrivano correnti più umide: fino a sabato sono previste delle piogge sparse, più diffuse domani e sabato, ma ancora non sufficienti a ribaltare il quadro siccitoso presente al Nord.

Continua il deficit di pioggia e neve

Al momento non sono purtroppo confermate le nevicate abbondanti attese sulle Alpi: ci vorrebbero 40 giorni di piogge costanti, in pratica - visto che oggi inizia la Quaresima - sarebbe necessario che piovesse da oggi fino al Giovedì Santo per colmare il deficit di acqua e neve al Nord. Purtroppo pioverà per 3-4 giorni, ma in modo isolato e debole; da domenica tornerà il freddo, ma anche il clima secco sulle regioni settentrionali.

Previsioni in Emilia Romagna

DOMANI - Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni irregolari, al mattino a carattere sparso su tutta la regione mentre nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi lungo i rilievi, con parziale attenuazione della nuvolosità in pianura. Possibili deboli nevicate a quote superiori a 1800 metri.

Temperature in lieve aumento le minime con valori attorno a 9 gradi; senza variazioni di rilievo le massime con valori attorno a 13 gradi.

Venti deboli nord-orientali sulle zone di pianura interne, meridionali sui rilievi e lungo la costa.

VENERDI' - Nuvolosità variabile con nubi basse o nebbie sulle zone di pianura in diradamento durante la mattina e progressivo aumento della nuvolosità medio-alta dal pomeriggio con possibili deboli precipitazioni sui rilievi emiliani.

Temperature minime in lieve calo con valori attorno a 5/6 gradi; massime senza variazioni significative con valori tra 12 e 15 gradi.

Venti deboli meridionali sui rilievi, occidentali sulla pianura tendenti a divenire sud-orientali e a rinforzare lungo la costa nel pomeriggio.

DA SABATO A LUNEDI' 27 - Una circolazione di bassa pressione in spostamento dalla penisola iberica verso il Mediterraneo porterà flussi umidi meridionali sulla nostra regione con nuvolosità diffusa e precipitazioni nella giornata di sabato con possibili nevicate solo sulle cime più alte dell'Appennino.

Da domenica la discesa di correnti settentrionali fredde porterà un significativo calo termico con venti di bora e possibili precipitazioni, più probabili sul settore centro-orientale, che potranno assumere carattere nevoso sino a bassa quota nella giornata di lunedì. Le temperature non subiranno variazioni significative sino a domenica quando subiranno un sensibile calo riportandosi su valori invernali.

