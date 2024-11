Freddo in Emilia Romagna, temperature in rialzo: le previsioni meteo della settimana

Bologna, 16 novembre 2024 – Ci avviciniamo all’inverno: le temperature questa settimana ce l’hanno decisamente ricordato. E questo weekend continua con gradi centigradi più bassi della media stagionale e stazionari: parliamo di minime comprese tra 1 e 5 gradi e massime tra gli 11 e i 14 gradi.

Però, dopo le prime spruzzate di neve sull’Appennino romagnolo e modenese, ci sarà un leggero rialzo durante la settimana. Vediamo le previsioni meteo aggiornate.

Si alzano le temperature

Freddo sarà freddo, ma le minime avranno un lieve rialzo a partire da lunedì 18 novembre. La massime si aggireranno tra gli 11 e i 12 gradi, le minime invece potrebbero registrare anche un +3/4°, quindi tra i 6 e gli 8/9 gradi (dipenderà ovviamente dalla zona). Sulla costa martedì si potranno anche vedere 15 gradi (di massima), giovedì 21 invece le minime crolleranno ancora e si andrà sotto zero.

Pioverà questa settimana?

A partire da martedì 19 novembre “un intenso flusso di correnti atlantiche tenderà ad interessare il nord Italia con precipitazioni che si andranno concentrando lungo il crinale appenninico tra mercoledì e giovedì ed ad estendersi anche al resto del territorio a termine periodo”, secondo Arpae Emilia Romagna.

Nebbia e gelate

Non si prevede il ritorno della neve, ma ci sarà la nebbia lunedì 18 soprattutto sugli Appennini centrali, ma anche in certe zone della pianura padana, come il ferrarese, il parmense e il piacentino.

Possibile qualche foschia anche martedì, poi giovedì nuovo crollo delle minime e possibili gelate. Si potrà infatti arrivare anche a -3 nel parmense, o -1 e -2 un po’ in tutta la regione.