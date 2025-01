Temperature in picchiata in Veneto, Marcesina la località più fredda: 20 gradi sotto lo zero

Vicenza, 4 gennaio 2024 - È arrivato il freddo polare sull’Altopiano di Asiago: temperature in picchiata, fino ai 20 gradi sotto lo zero. È quanto registrato la scorsa notte nella piana di Marcesina, la località più fredda del Veneto. Temperature in picchiata anche a Cortina.

Nelle ultime 24 ore, il gelo si è fatto sentire anche nei paesi di valle: -14 la minima di Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, e -13 quella di Asiago, capoluogo dell'Altopiano dei Sette Comuni. I dati sono stati rilevati dalla rete dell'agenzia regionale Arpav.

Freddo intenso anche in altre aree delle Dolomiti bellunesi, come Passo Cimabanche, poco sopra Cortina, con -18 gradi, e la Val Visdende, a 1.240 metri di altitudine, con -17. Gelo, ma nessun record, anche sulla Marmolada, -16 all'arrivo della funivia, a oltre 3.200 metri di quota. Termometri poco sotto lo zero invece nelle città di pianura.