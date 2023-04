Gelate tardive in Emilia Romagna, a rischio i raccolti di frutta

Bologna, 6 aprile 2023 – Gelate tardive notturne nei campi della Romagna e danni all’agricoltura. Il maltempo e le basse temperature fuori stagione della scorsa notte, che si sono verificate nel Bolognese, nel Ravennate, in provincia di Forlì-Cesena nel Modenese e nel Ferrarese, mettono a rischio le produzioni di frutta. Anche se un miglioramento delle temperature potrebbe arrivare nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Legacoop: “Pronta la ricognizione dei danni”

A sollevare il problema è per prima Legacoop Romagna, in rappresentanza delle 62 cooperative socie nel settore agroalimentare che, a loro volta, organizzano oltre 21.550 imprese agricole.

A partire dalla mezzanotte scorsa infatti, nei campi da Ravenna alla Bassa lughese le temperature sono arrivate fino a meno 5 gradi, fino a meno 4 gradi invece nella provincia di Forlì-Cesena. "Una stima dei danni precisa sarà possibile solo nei prossimi giorni - chiarisce Legacoop - questi fenomeni meteo sono un pesantissimo fattore di rischio soprattutto per le aziende agricole impegnate nella produzione di uva e frutta, tra l'altro già provate dalla grandine dei giorni scorsi".

Legacoop Romagna fa sapere inoltre di essere pronta, assieme alle proprie associate, ad attuare la ricognizione dei danni e a trasmetterla alle istituzioni preposte per chiedere l'attuazione delle procedure per il sostegno al reddito delle aziende agricole colpite. Nei campi infatti c'è timore: le gelate sono arrivate in un momento delicato del ciclo produttivo delle piante, "quando in peschi e albicocchi si scorgono i frutticini- prosegue- meli e peri sono in piena fioritura mentre i vigneti stanno gettando i giovani germogli. Esposte anche le piante di kiwi".

"Come sempre- assicura Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna- saremo al fianco delle nostre imprese per assisterle. Stiamo lavorando a stretto contatto con le cooperative per monitorare la situazione e mantenere i rapporti con le istituzioni, che sono già state allertate della difficile situazione".

"Colpiti i piccoli frutti già presenti sugli alberi di albicocco, susino, pesco e ciliegio: si stima una perdita fino al 70-80% della produzione di albicocche per chi non ha messo in moto sistemi di protezione delle colture, ventole o impianti d'irrigazione antibrina sovra e sottochioma”.

Confagricoltura: “A rischio l’80% delle albicocche”

Anche Confagricoltura Emilia-Romagna lancia l'allarme sulle gelate tardive di questi giorni, che hanno investito i pereti e i meleti nella fase di fioritura e allegagione, le piante di kiwi e kaki appena germogliate, "con danni ingenti nelle zone a maggior vocazione frutticola, in particolare Modena, Ferrara e Bologna e la Romagna”; danneggiate anche le viti nella fase di sviluppo della gemma cotonosa, spiega l'organizzazione agricola che sta monitorando il territorio, per fare la conta dei danni e calcolare gli effetti del freddo polare anche sulle altre colture, sulle piante di barbabietola da zucchero e sui trapianti di pomodoro effettuati da poco, persino sul mais appena seminato. L'organizzazione agricola regionale segnala inoltre che per azionare gli impianti antibrina bisogna intervenire con irrigazioni di soccorso, in una stagione che si presenta già critica per la mancanza d'acqua, le riserve a zero e le falde ai minimi storici.

Gelate tardive, la Regione fa scattare l’allarme

La Regione si è subito mobilitata per accertare quanto accaduto alle produzioni agricole emiliano-romagnole, a frutta e ortaggi, con le piante fiorite e le verdure in campo particolarmente esposte dal freddo improvviso.

“Siamo molto preoccupati di quanto avvenuto - ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi -. Gli uffici hanno immediatamente attivato una ricognizione su tutto il territorio regionale e se, come purtroppo ipotizziamo, ci saranno stati danni alle coltivazioni ci attiveremo come avvenuto nel 2020 e 2021, per fare richiesta di delimitazione e di deroga al governo e al Parlamento a sostegno dei produttori colpiti”.

Il ritorno del freddo, con aria polare proveniente dalla Norvegia per tutta questa settimana, si sta abbattendo su coltivazioni ingannate dal clima che si sono risvegliate prima del solito, con anche la maturazione in anticipo delle primizie che vengono bruciate dal gelo anomalo dopo un inverno caldo dal punto di vista climatologico e straordinariamente secco.