Goccia fredda sull’Emilia Romagna, poi sollievo con temperature in salita: ecco quando

Bologna, 31 marzo 2025 – Il maltempo ci accompagnerà ancora nei primi giorni di questa settimana in Emilia Romagna, quando una goccia fredda tra martedì e mercoledì manterrà il tempo instabile, nuvoloso e piovoso. Anche il vento non allevierà la situazione poiché per la giornata di martedì è prevista un’allerta con venti di burrasca.

Finalmente arriva un momento più primaverile in Emilia Romagna con aumento delle temperature?

Un miglioramento però dovrebbe arrivare con l’avvicinarsi del weekend – soprattutto tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile – quando un anticiclone sul Mediterraneo potrebbe portare condizioni meteo più stabili, ma soprattutto un aumento delle temperature fino a 17 gradi (le massime). Anche se poi alla fine del periodo, da domenica 6 aprile, il tempo potrebbe di nuovo peggiorare.

La goccia fredda in arrivo tra martedì e mercoledì “porterà episodi di instabilità sulla nostra regione” caratterizzati da brevi piogge, spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni. Un saliscendi delle temperature tipico del periodo primaverile sarà “occasione per nevicate in Appennino ed un rinforzo della ventilazione”, ma un “parziale miglioramento è atteso a partire da giovedì 3 aprile in attesa di nuovi peggioramenti che nel frattempo si saranno già fatti strada all'orizzonte”.

Nella giornata di domani è stata emanata un’allerta gialla per vento in tutte le province dell’Emilia Romagna. Infatti Arpae prevede “un'intensificazione della ventilazione nord-orientale con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) lungo la costa e alle quote più alte dei rilievi, anche accompagnati da raffiche di intensità superiore lungo i crinali appenninici”.

Il sito dell’agenzia regionale Arpae prospetta per la giornata di martedì 1 aprile, al mattino, “deboli precipitazioni che assumeranno un carattere nevoso sopra i 1300 metri; nel pomeriggio aumento della nuvolosità anche sul resto del territorio con precipitazioni sui rilievi centro-orientali, ancora nevose sopra i 1300 metri; fenomeni in esaurimento sui rilievi nelle ore serali ma ripresa di deboli precipitazioni durante le ore notturne sulle aree della pianura in prossimità del Po”.

Mercoledì 2 aprile invece si parte con “piogge residue sui rilievi centro-orientali, dove potranno essere nevose sopra i 1200 metri; tendenza a un'attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio e, nelle ore serali e notturne, si potranno avere graduali e progressivi rasserenamenti a partire dalle aree di pianura”.

“A inizio periodo la presenza di un'area depressionaria sul settore tirrenico meridionale manterrà anche sul territorio regionale condizioni debolmente instabili – spiegano gli esperti di Arpae -, che potranno essere associate anche a occasionali piovaschi; in seguito, per la traslazione verso levante del minimo in quota e l'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale, si potranno avere condizioni più stabili legate anche a un aumento delle temperature (nella giornata di venerdì 4 aprile, ndr), perlomeno sul settore occidentale; possibile peggioramento al termine del periodo (domenica 6 aprile, ndr) per la discesa di una saccatura depressionaria dalla Penisola Scandinava”.

Conferma la tendenza del fine settimana anche il meteorologo Nanni che parla dell’espansione “di un anticiclone sul Mediterraneo centrale” che “favorirà un progressivo miglioramento: si attende un aumento moderato delle temperature, schiarite diffuse e una riduzione complessiva delle perturbazioni. Rimane comunque da monitorare l’evoluzione, soprattutto in vista di possibili sviluppi instabili a partire da domenica 6 aprile”.

“Dopo una leggera flessione di inizio settimana le minime a fine periodo sono previste in aumento, con valori compresi tra gli 8 gradi sulle aree di pianura e i 10 gradi sulla costa; massime in aumento, attorno a 17 gradi”, conclude Nanni.