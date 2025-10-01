Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna: maltempo nel weekend e temperature in picchiata

Bologna, 1 ottobre 2025 – L’aria fredda proveniente dalla Siberia e la pioggia sono arrivate in Emilia Romagna. L’autunno è entrato nel vivo come preannunciato dalle previsioni meteo: le temperature sono drasticamente in calo e il maltempo ha iniziato a imperversare sulla regione.

Una goccia d'aria fredda in arrivo dalla Siberia punta il Mediterraneo: porterà maltempo e temperature rigide in Emilia Romagna

Infatti, tra l'Europa orientale e i Balcani, è presente una goccia fredda che punta il Mediterraneo centrale. Nelle prossime ore avremo un fronte freddo che raggiunge l'Italia portando un peggioramento meteo prima al Nord-Est e poi lungo le regioni del versante Adriatico. Attese piogge e temporali anche intensi specie sulla Romagna. Non a caso la Protezione civile insieme ad Arpae hanno diramato un’allerta meteo gialla per temporali nella giornata di oggi, primo ottobre.

Per la giornata di giovedì, invece, è stata diramata una nuova allerta gialla – valida per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – ma stavolta per vento: “Per la giornata di giovedì 2 ottobre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est – si legge nel bollettino Arpae -, con possibili temporanei rinforzi, sul settore costiero e sull'Appennino orientale. Pur con valori sotto le soglie di riferimento, per effetto dell'incremento del moto ondoso sotto costa, non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali ed interessamento delle spiagge”.

Allerta meteo per vento in EMilia Romagna givedì 2 ottobre

Anche nei prossimi giorni serviranno vestiti più pesanti perché avremo temperature molto rigide, le minime nella giornata di venerdì toccheranno anche i 6-7 gradi. Il weekend poi sarà caratterizzato dal maltempo con rischio precipitazioni. Solo da lunedì le condizioni meteo miglioreranno con un rialzo delle temperature che si riporteranno sugli standard stagionali.

Secondo le previsioni Arpae, nella giornata di giovedì 2 ottobre, il cielo sarà “sereno o poco nuvoloso ma con temporanei annuvolamenti e possibili piovaschi in tarda serata sul settore orientale”. Le temperature sono “in generale flessione; minime attorno a 14/15 gradi lungo la fascia costiera, comprese tra 9 e 10 gradi sulle zone di pianura, localmente inferiori nelle aree rurali. Massime prossime a 17/18 gradi, localmente inferiori sulla costa. I venti si prevedono “moderati sul settore centro-orientale, con rinforzi di bora lungo la costa e sul crinale, deboli sul settore occidentale”.

Venerdì 3 ottobre non sono previste piogge, ma le temperature sono “in calo nei valori minimi, con valori prossimi a 6/7 gradi sul settore occidentale e a 8/10 gradi su quello centro-orientale. Sulla costa le minime si attesteranno attorno a 11/13 gradi. Massime senza variazioni significative, con valori compresi tra 17 e 18 gradi”.

Tra sabato e domenica il veloce passaggio di una saccatura atlantica porterà un peggioramento, con probabili precipitazioni, seguito da una rapida risalita del campo barico e conseguente miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature tenderanno gradualmente a risalire, riportandosi su valori prossimi alla norma stagionale a partire da lunedì.