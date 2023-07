Come si crea la grandine e perché in estate: cosa sapere

Bologna, 25 luglio 2023 - Imprevedibile, pericolosa e distruttiva: la grandine quando arriva lascia poco scampo a veicoli, abitazioni e coltivazioni. I suoi chicchi possono raggiungere notevoli dimensioni e, anche nel pieno dell’estate, può trasformarsi in tempesta e colpire città senza preavviso. Ma perché e come si forma la grandine? Ecco tutte le curiosità su questo fenomeno.

FOCUS sulla grandine / Come proteggere l’auto dai danni / Si può prevedere l’arrivo? Come leggere le nuvole / Cos’è un downburst

Che cos’è la grandine e come si forma

La grandine è una precipitazione atmosferica caratterizzata da piccoli accumuli sferici di ghiaccio, chiamati "chicchi", che cadono dalle nuvole verso il suolo. Essi variano in peso e dimensioni: da pochi millimetri fino a raggiungere dimensioni paragonabili a una palla da tennis. Tale fenomeno, come spiegato da meteo.it, avviene quasi sempre in occasione di temporali associati a cumulonembi (grande nuvola ricca di acqua che si sviluppa in verticale). Le correnti ascendenti dei cumulonembi, cariche di aria calda e umida proveniente dal suolo, risalgono in aria dove incontrano temperature molto più fredde. Qui le goccioline di acqua si cristallizzano formando proto-chicchi. La gocciolina, ora una piccola sfera di ghiaccio, cresce di peso e, incontrando la corrente, tende a scendere e risalire. Questo movimento fa sì che il piccolo pezzo di ghiaccio si aggreghi ad altre goccioline ghiacciate, stratificandosi fino a diventare un chicco. Quando la massa è troppo pesante e la corrente ascensionale non è più in grado di sostenerla, la pallina di ghiaccio precipita per gravità verso il suolo, trascinata da una corrente discensionale fredda.

Grandine: precipitazione atmosferica caratterizzata da piccoli accumuli sferici di ghiaccio, chiamati "chicchi"

Perché i chicchi di grandine sono così grandi

Le dimensioni della grandine possono variare da pochi millimetri fino alle qualche centimetro. La grandezza dei chicchi di grandine è dovuta all’intensità del temporale e alla quantità di acqua presente. Se le goccioline che si vengono a formare incontrano una corrente ascensionale potente, possono essere trasportati su e giù per la nube diverse volte, incontrando nuovi pezzi di ghiaccio e formando sempre nuovi strati. Questo aumenta le dimensioni del chicco e il suo peso.

Che velocità può raggiungere?

La velocità del chicco di grandine dipende dal suo peso, dal diametro e dall’altezza da cui cade. Diciamo che un chicco di 10 centimetri può cadere verso il suolo anche a una velocità di 150 km/h.

Perché grandina in estate

Tutto dipende dalle energie messe in gioco. Diciamo che l’estate crea condizioni atmosferiche favorevoli per la formazione di grandine, sia per l’eccessiva umidità sia per le alte temperature. Come spiega il meteorologo Luca Lombroso, “il caldo e l’umidità fanno da combustibile ai temporali, fino a produrre fenomeni come grandine, downburst e tornado”. Durante i mesi estivi, infatti, il caldo accumula parecchia energia nell’atmosfera e calore nella superficie terrestre. Si viene dunque a creare una differenza di temperatura netta tra il suolo, che può arrivare a 45 gradi, e la temperatura in alta quota che invece scende anche sotto lo zero. Non solo, ma le alte temperature sulla superficie terrestre provocato una maggiore evaporazione dell’acqua, contribuendo naturalmente alla formazione di nuvole ricche di acqua e cumulonembi.

Dove o quando grandina di più?

Le tempeste di grandine si verificano dunque quando c’è una grande differenza tra il caldo della superficie terrestre e l’aria fredda in atmosfera. Considerando l’esposizione alle correnti di aria fresca proveniente dall’Europa settentrionale e delle perturbazioni atlantiche, le regioni del nord Italia presentano un ambiente più predisposto alla formazione di temporali e dunque di grandinate. Come spiega Lombroso, “la coda delle perturbazioni non solo interessa le Alpi ma sconfina anche nella Pianura Padana che, calda umida, è un po’ come una ‘pentola che bolle’”. Ecco perché nelle giornate estive, dopo alta tensione e calde temperature, quando transitano queste perturbazioni si possono verificare temporali e grandinate. “In questi giorni – aggiunge Lombroso – c’è stata la “Cella di Hadley”, un caldo tropicale che normalmente interessa i tropici e che invece si è spostato al nord”. Considerando poi le alte temperature raggiunte in Sicilia e in generale nel sud Italia, non è strano che si siano verificati questi temporali al nord: “Proprio per contrasto tra aria calda e fredda che si verificano temporali forti; e più c’è caldo e più sono violenti”. Ad ogni modo, se una nube temporalesca acquista energia sufficiente, la grandine può verificarsi ovunque.

I danni della grandine

Le tempeste di grandine possono provocare grossi danni alla vegetazione, alle persone, agli animali, alle abitazioni e anche ai veicoli.

Come riconoscere le nuvole della grandine

È possibile riconoscere le nuvole della grandine dalla forma e dal colore che assume la nube. Innanzitutto, la nuvola deve avere uno sviluppo verticale. Secondo poi, deve essere di colore scuro con sfumature verdognole.