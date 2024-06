Rischio grandine e nubifragi in Emilia Romagna, da quando: le previsioni meteo

Bologna, 7 giugno 2024 – Il sole, il caldo e il beltempo sono destinati a prendersi subito una pausa. In Emilia Romagna abbiamo appena fatto in tempo ad assaporare un clima da inizio estate che già si ripiomba nel maltempo con rischio temporali e grandine. Già, perché come era già stato annunciato dalle previsioni del tempo precedenti, se l’imminente weekend è all’insegna del caldo, ecco che già da domenica-tardo pomeriggio è previsto il ritorno della pioggia. Un ritorno del maltempo che poi si stenderà anche alla prima parte della prossima settimana. Ce ne parla il Roberto Nanni, divulgatore e tecnico meteorologo certificato Ampro.

Dopo il caldo arrivano grandine e nubifragi in Emilia Romagna (foto di repertorio)

Nanni: “Possibili nubifragi e grandinate”

“Nei prossimi giorni sole e caldo saranno destinati ad aumentare, determinati dall’alta pressione afro-mediterranea che, pur rinforzandosi con decisione, non garantirà una totale copertura del nostro Paese – spiega Nanni -. Fino a sabato 8 giugno prevarranno condizioni stabili e asciutte, sebbene il Nord verrà lambito da una perturbazione Atlantica che porterà instabilità perlopiù lungo i rilievi appenninici occidentali, con possibili sconfinamenti nelle aree pedemontane e collinari emiliane”.

Ma domenica 9 giugno le condizioni meteo subiranno una brusca inversione di tendenza poiché “una perturbazione atlantica (la quarta del mese, ndr) raggiungerà gradualmente il Centro-Nord determinando un incremento della nuvolosità ma soprattutto riportando le piogge con fenomeni inizialmente soprattutto al Nord-Ovest e successivamente sul resto delle regioni settentrionali: dove nel corso della nuova settimana sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità con possibili locali nubifragi e grandinate”.

Ovviamente il ritorno del maltempo riguarderà anche la l’Emilia Romagna dove “si prevede una giornata festiva all’insegna di un cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse in estensione dal settore occidentale al resto del territorio nel corso della giornata con fenomeni localmente anche a carattere di rovescio e venti tesi da sud-est lungo i settori costieri”.

“Nei giorni successivi, diversi peggioramenti tenderanno ad influenzare l’intero territorio regionale con condizioni di spiccata instabilità – conclude Nanni -. Di fatto lo scenario più probabile vede il Nord rimanere sulla traiettoria di impulsi perturbati convogliati da correnti occidentali associati ad un rinforzo della ventilazione meridionale e temperature in lieve e progressiva flessione”.

Previsioni meteo sabato 8 giugno 2024

Le previsioni meteo di Nanni vanno a braccetto con quello che prevedono gli esperti di Arpae, che prevedono per sabato 8 giugno “tempo soleggiato con velature di passaggio nel corso della giornata. Nel corso del pomeriggio potranno formarsi addensamenti nuvolosi sulla pianura orientale lungo il corso del Po, associati a locali rovesci”. Con le “temperature minime comprese tra 19 e 21 gradi, massime comprese tra 26 e 32 gradi”.

Previsioni meteo domenica 9 giugno 2024

Mentre domenica 9 giugno ecco le piogge: “precipitazioni sparse, in estensione dal settore occidentale al resto del territorio nel corso della giornata; i fenomeni localmente potranno essere anche a carattere di temporale”. Le temperature minime saranno “comprese tra 17 e 21 gradi, massime tra 28 e 31 gradi”.

La tendenza meteo tra lunedì 10 e mercoledì 12 giugno

Il maltempo prosegue anche la prossima settimana con “peggioramento delle condizioni meteorologiche per l'influenza di un sistema depressionario a nord delle Alpi, che genererà condizioni di spiccata instabilità per l'intero periodo considerato con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul territorio regionale”. Le temperature sono in lieve progressiva flessione.

