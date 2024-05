Rischio grandine oggi in Emilia Romagna: gli aggiornamenti in diretta sul maltempo

Bologna, 16 maggio 2024 – A un anno esatto dalla devastante alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna (guarda il video trailer del docufilm de il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) il maltempo continua a colpire la regione.

Oggi è attesa grandine (anche di media dimensione) dovuta alla formazione di supercelle in Romagna, da Bologna verso il mare. In Emilia si prevede un “ammasso di temporali in grado di portare molta pioggia e anche grandine”. Per oggi, infatti, è in vigore una allerta meteo per temporali.

Già ieri un nubifragio ha colpito Mordano nel Bolognese e ha allagato le strade. Ma non solo: campi allagati e forti accumuli di acqua anche nel Ravennate. Sono caduti fino a 60mm di pioggia e grandine anche di grandi dimensioni su frutteti, vigneti e campi coltivati nelle zone di Bagnacavallo, Villanova, Cotignola, in particolare nella zona di Budrio, nonché Bagnara di Romagna.

