Grandine oggi a Faenza, chicchi grandi come ciliegie

Faenza (Ravenna), 25 marzo 2025 – Faenza e il suo territorio sono stati messi sottosopra, intorno alle 16, da una delle grandinate più gravi mai vista in questa porzione di Romagna.

Sono stati sufficienti pochi minuti ai cumuli di grandine per imbiancare strade, prati, campi, come al termine di una nevicata.

Il passaggio della perturbazione in Romagna, Arpae ha emesso per il 25 marzo un'allerta gialla valida in alcune zone. A destra la grandine a Faenza

Per interi minuti, in due diverse ondate, chicchi di grandine grandi come ciliegie si sono riversati sulla città e sui campi, in particolare nella parte est del territorio comunale: ovunque era possibile vedere persone che correvano sui terrazzi per portare dentro le mura di casa fioriere e piante in vaso.

Il rumore della grandinata era a tal punto assordante da rendere quasi impossibili le telefonate: la conta dei danni nel comparto agricolo sarà probabilmente enorme.

Per il territorio romagnolo si tratta dell'ennesimo evento estremo nelle due annate più complicate della sua storia, che hanno visto la città, dal maggio 2023 a oggi, attraversata da quattro alluvioni, e flagellata anche da eventi meteo estremi come gelate tardive e lunghi mesi di siccità estiva.