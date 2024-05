Grandine oggi a San Marino e temporali sparsi in Romagna: ecco cosa sta succedendo

Rimini, 13 maggio 2024 – Le previsioni meteo ci avevano avvisati, dopo il caldo di questi ultimi giorni per il Nord Italia in agguato c’era il brutto tempo. E così è stato. E oggi a San Marino fatto capolino anche la grandine.

Quindi dopo un fine settimana praticamente estivo è tornato il maltempo in Emilia Romagna e l’allerta meteo gialla per martedì 14 maggio non promette nulla di buono con temporali che già oggi hanno riguardato parte della Romagna: da Forlì a Cesena, passando per Rimini e la Repubblica di San Marino dove appunto ha fatto il suo ingresso addirittura la grandine, foino a Ravenna: quello di oggi è stato un pomeriggio con temporali sparsi.

Si tratta della “quinta perturbazione di questo maggio, che porterà anche un aumento della ventilazione di scirocco in Romagna", come aveva spiegato il meteorologo Ampro Roberto Nanni.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna