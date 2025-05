Grandine e temporali in Emilia Romagna: le zone colpite dal maltempo

Bologna, 27 maggio 2025 - Giornata di maltempo in diverse zone dell'Emilia Romagna con grandine e temporali. Condizioni meteo avverse al mattino sulle province centro/occidentali, il maltempo si è esteso al resto del territorio nel corso del pomeriggio. "Dalla sera - secondo le previsioni di Arpae - fenomeni in esaurimento".

La situazione dei temporali, a destra una foto di Samuele Ceredi pubblicata sulla pagina Facebook Meteo Pedemontana Forlivese: foto scattata al Rifugio Lo Scoiattolo, 1400 metri, presso il valico del Fumaiolo

Nel primo pomeriggio sull’alto Appennino Romagnolo si sono abbattuti intensi temporali con locali grandinate. In particolare a Monte Fumaiolo, nel Forlivese, - come riporta la pagina Facebook Forlì Cesena - la grandine è caduta formando accumuli al suolo. Intorno le 15, nella stessa provincia, si sono registrati temporali. Grandine anche a Meldola.

Sempre nel primo pomeriggio si è verificato un forte temporale su Ravenna e temporali diffusi su colline e rilievi, specialmente su Valle del Bidente e Valle del Savio. Poco dopo le 14 si sono registrate piogge insistenti tra Punta Marina, Marina di Ravenna e Porto Corsini visto da Lido di Dante. Intorno alle 14.40 è stato segnalato un forte temporale anche tra Sant'Agata Feltria, Perticara, Pietracuta e San Leo, in Valmarecchia.

Forte temporale intorno alle 15 anche tra Ravenna Nord ed i primi lidi Ferraresi. Intorno alle 16 un forte temporale si è abbattuto nelle prime colline cesenati, tra Borello e Mercato Saraceno.

Poco prima delle 17 ultimi rovesci su costa e colline cesenati e riminesi, poi tempo in miglioramento a partire da Ravennate e Forlivese.

La giornata di maltempo in Emilia Romagna si è aperta con un forte temporale, intorno alle 7.30 tra la bassa Parmense e confine con la Lombardia tra Gramignazzo, Fontanelle, Roccabianca, Ragazzola e Zibello; rovesci anche nella zona di Piacenza e sull'alto Appennino piacentino e parmense. Colpita in particolare la zona di Soragna. Per allagamento di un sottopasso sulla "Tangenziale Sud" di Parma in mattinata è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Piacenza.

Il tempo migliora nella giornata di domani mercoledì 28 maggio. Secondo le previsioni di Arpe il cielo sarà "in prevalenza poco nuvoloso per il transito di velature. Non si escludono tuttavia addensamenti serali sui settori costieri, con possibilità di brevi piogge. Temperature minime in diminuzione con valori tra 12 e 15 gradi. Massime in aumento tra 24 gradi della costa e 27/28 gradi dell'entroterra".

Il meteo rimarrà stabile per la giornata di giovedì 29 maggio. Il cielo sarà velato. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in aumento tra 14 e 17 gradi; le massime stazionarie tra 24 e 28 gradi.