Grandine e temporali in arrivo nelle Marche: dove e quando

Ancona, 12 maggio 2025 – Tutta la regione sarà interessata dall’allerta gialla divulgata dalla Regione Marche per la giornata di domani. La causa sono i temporali in arrivo, che rischiano di essere molto forti e localmente accompagnati da grandine.

Bollettino regionale

Arriva dalla Regione Marche l'allerta meteo gialla valida per domani, a causa di temporali e rischi idrogeologici. “Temporali sparsi – si legge dal bollettino della Regione - interesseranno la fascia costiera al mattino e i settori collinari centro-meridionali nel pomeriggio. Localmente, i fenomeni potranno risultare di forte intensità”.

Domani pioggia e rischio grandine

Stando alle previsioni del centro Amap, per domani ci si aspetta un cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite nell'ultima frazione del giorno. Al mattino sono previsti locali piovaschi o brevi rovesci lungo la costa centro-settentrionale. Nel pomeriggio, sviluppo di rovesci e temporali lungo la fascia montuosa e alto-collinare, localmente di forte intensità. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-nord-orientali, mentre le temperature massime saranno in calo. Possibile rischio di locali grandinate.

Le previsioni per mercoledì 14 maggio

Il cielo mercoledì sarà generalmente sereno, con arrivo di velature da sud-ovest nell'ultima parte di giornata. Non sono previste precipitazioni. I venti soffieranno deboli settentrionali lungo la costa e da est-nord-est nell'entroterra. Per quanto riguarda il caldo: le temperature massime saranno in ripresa.

Giovedì 15 maggio: temperature in aumento

Per giovedì si attende un cielo parzialmente nuvoloso a causa di velature e strati, con maggiori addensamenti sulle province meridionali e più sole su quelle settentrionali. Non sono attese precipitazioni significative in giornata, mentre i venti si disporranno da est-sud-est, con un rinforzo sulla costa. Le temperature massime saranno in lieve aumento.

Il meteo dei prossimi giorni