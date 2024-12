Livello idrometrico dei fiumi in Emilia Romagna: cosa sta succedendo

Bologna, 10 dicembre 2024 – Persiste oggi l’allerta meteo in Emilia-Romagna dopo un inizio settimana decisamente invernale. Oggi continua a nevicare sugli Appennini e a piovere sul resto della regione. Dato che conferma la stazionarietà del vortice, sceso negli scorsi giorni dalle zone polari. Adesso il problema è la pioggia che cade ancora insistente e fonde in parte la neve caduta a bassa quota: i fiumi tendono ad ingrossarsi.

Quindi, la trottola ciclonica della tempesta dell'Immacolata provoca ancora effetti importanti a distanza di 48 ore, sia a Nord che a Sud; mentre anche il vento resta sostenuto sul a nord est, ma tra poco tutto cambierà.

Il livello idrometrico dei fiumi

In regione, come fa sapere Meteoroby, consultando i dati di Arpae Emilia-Romagna, sono sei i punti di rilevazione che superano la soglia di allerta arancione alle ore 10.40:

L 'Idice a S.Antonio, Accursi e Cardinala Idice, stazionario.

a S.Antonio, Accursi e Cardinala Idice, stazionario. Il Senio ad Alfonsine, sopra la soglia di circa 6 cm, stazionario.

ad Alfonsine, sopra la soglia di circa 6 cm, stazionario. Il fiume Lamone a Mezzano, oltre soglia di 58 cm, in leggera flessione.

a Mezzano, oltre soglia di 58 cm, in leggera flessione. Il fiume Montone a Ponte Vico, in diminuzione, a soli 9 cm dal ritorno in soglia gialla.

Diversi corsi d'acqua in pianura tra Emilia orientale e Romagna superano al soglia di allerta gialla (Reno, Sillaro, Santerno, Lamone, Senio Montone, Bevano, Lavino, Samoggia) ma risultano tutti in calo o al massimo stazionari.

Le soglie dei fiumi in Emilia Romagna: fotografia delle ore 11 del 10 dicembre. Fonte: Arpae

Maltempo, neve e danni in Emilia Romagna: il punto

La neve sugli Appennini della regione è arrivata anche fino a un metro in certe località, creando paesaggi bianchi da fiaba, ma anche disagi e problemi. Nel Reggiano in particolare, alcune località montane – dove anche le scuole sono state chiuse ieri – hanno avuto blackout fin dalla domenica sera, che continuano a protrarsi anche oggi con migliaia di utenze senza elettricità, provocando l’ira di alcuni sindaci contro Enel.

Anche nel Bolognese neve sugli Appennini, sempre con problemi di elettricità, alberi caduti e viabilità intasata. Timori tra San Lazzaro e Pianoro con ordinanze di evacuazione emesse domenica notte, poi rientrate. Allagati alcuni garage nella zona Farneto.

In Romagna, invece, Appennino a parte, ha piovuto abbondantemente riaccendendo la paura per la pericolosità dei fiumi e del mare sulla costa. Visto il forte vento, le mareggiate hanno colpito ed eroso le spiagge della Riviera. A Cesenatico ieri mattina sono state chiuse le porte Vinciane, per poi venire riaperte al pomeriggio dopo il messaggio allarmante del sindaco Matteo Gozzoli che ha avvisato della possibilità di un’esondazione del torrente Pisciatello: “Spostate le macchine”. Numerosi poi gli interventi dei Vigili del fuoco in tutta la provincia di Forlì-Cesena, tra cui un grosso pino caduto su un’auto a Forlimpopoli.

A Ravenna, invece, tanto vento ma anche un’evacuazione precauzionale per alcune case in via Dismano a Casemurate, rivolta a chi non aveva la possibilità di andare ai piani alti.

Nel Riminese occhi puntati sul fiume Uso a Santarcangelo di Romagna che ieri ha causato la chiusura di un ponte, ma anche sul fiume Marecchia che si è pericolosamente alzato oltre la soglia 2, per cui è stato chiuso il Parco XXV Aprile.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Il progressivo spostamento del vortice di bassa pressione verso il Mediterraneo occidentale determinerà un netto miglioramento delle condizioni del tempo con assenza di precipitazioni per l'intero periodo. Quindi dall'11 al 13 dicembre il tempo tornerà in prevalenza asciutto anche se le temperature resteranno sotto la media del periodo e ci saranno anche locali gelate notturne; ma attenzione, dal weekend un altro insidioso ciclone guasterà nuovamente il tempo.

La mappa giorno per giorno