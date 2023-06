Maltempo senza fine, allerta arancione 5 giugno in Emilia Romagna per forti temporali

Bologna, 4 giugno 2023 - Ancora piogge e temporali in Emilia Romagna. E ancora allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 5 giugno, dopo l'ondata di maltempo che ieri ha provocato disagi e allagamenti nelle zone già alluvionate e non solo. Nello specifico l'allerta sarà gialla per temporali (criticità idraulica) e arancione per rischio frane e innalzamento del livello dei fiumi e corsi d'acqua (criticità idrogeologica). Ieri gran parte dell’Emilia è finita sott’acqua, come Ferrara, Reggio Emilia e l’Appennino bolognese.

Allerta meteo gialla e arancione in Emilia Romagna per il 5 giugno

Previsioni meteo per lunedì 5 giugno

Per la giornata di lunedì 5 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati. Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane.

Video: smottamenti nel Reggiano

I colori dell'allerta

Allerta arancione - per criticità idraulica nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per criticità idrogeologica nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Allerta gialla - per criticità idraulica nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; - per criticità idrogeologica nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Fiumi sorvegliati speciali

Inoltre, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi. Nel settore romagnolo pedecollinare e di pianura gli incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua potrebbero interessare le aree golenali e le arginature.

Le maggiori criticità: ecco dove

Il codice colore giallo relativo alla zona E2, è dovuto alla riattivazione della frana di Calita in Comune di Baiso e alle potenziali criticità legate alla viabilità provinciale. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.

Previsioni meteo regionali