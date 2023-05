Maltempo, la lunga allerta in Emilia Romagna: fino a quando. Domani arriva Musumeci, diretta

Bologna, 11 maggio 2023 – Un’altra notte sotto la pioggia a osservare il livello dei fiumi e dei torrenti: il maltempo di ieri non ha fatto ulteriori gravi danni, ma per oggi è attiva una nuova allerta meteo, rossa in molte zone. Secondo l’alert della Protezione civile, infatti, dal primo mattino di oggi le precipitazioni diventano da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. E domani il ministro Nello Musumeci viene in regione a visitare le zone più colpite.

“I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”, avvisa il Dipartimento. A preoccupare sono ancora i fiumi, ingrossati dalle abbondanti piogge di ieri: le piene, scendendo dall’Appennino, arriveranno oggi in pianura. Il lato positivo, però, è che il livello dei grandi fiumi come il Po si sta finalmente alzando, dando sollievo all’emergenza idrica.

Alluvione: sulla linea di Ravenna 2,5 milioni di danni

10:51 Maltempo, la situazione a Bologna "Al momento la situazione pare sotto controllo. Stiamo seguendo l'innalzamento dei nostri fiumi. Ci sono ancora persone evacuate. Siamo in allerta rossa e monitoriamo". Queste le parole di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ad Agorà Rai Tre. 10:58 L’arrivo del ministro Musumeci "Domani mattina accompagnerò il ministro Musumeci sui luoghi colpiti dal maltempo nella nostra regione", annuncia su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini. Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci visiterà i territori che sono stati colpiti dall'ondata di maltempo.

Meteo, le previsioni di Arpae

Secondo i meteorologi della regione, oggi si assiste a una 'pausa' dell'ondata di maltempo che ha falcidiato la nostra regione: molti nuvoloni e piogge sparse, qualche rovescio in tarda mattinata ma tendenza ad esaurimento dei fenomeni in tarda serata. C'è poco da rallegrarsi, però, perchè domani, 12 maggio, il tempo peggiorerà ancora: cielo "inizialmente molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse che nel corso della mattinata tenderanno ad assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, interessando l'intero territorio regionale". Sabato 13 maggio andrà meglio, con cielo "da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. In tarda serata-notte tendenza ad esaurimento dei fenomeni". Guardando la cartina, la pioggia è prevista soprattutto sugli Appennini.

La tendenza da domenica 14 a mercoledì 17 maggio

Resta l'instabilità fino a mercoledì, quando torneranno piogge più insistenti. Temperature in salita lunedì e mercoledì. Arpae scrive: "Sul bacino del Mediterraneo insiste un' ampia area depressionaria che manterrà condizioni di tempo instabile per tutto il periodo considerato, salvo un temporaneo miglioramento previsto nella sola giornata di lunedì. Sulla nostra regione nella giornata di domenica e lunedì avremo un tempo prevalentemente nuvoloso con deboli precipitazioni sparse. A partire dalla giornata di martedì le precipitazioni risulteranno più diffuse e consistenti. Temperature in lento e graduale aumento nei valori massimi e minimi".

