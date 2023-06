Maltempo in Emilia Romagna, nuova allerta meteo in tutta la regione: quando e dove

Bologna, 12 giugno 2023 – Ancora allerta gialla, questa volta estesa a tutta la regione, per possibili temporali in Emilia Romagna. L'Arpae comunica che per la giornata di domani, martedì 13 giugno, sono previste precipitazioni in tutte le province che dunque si colorano di giallo.

Le zone più a rischio, dove si temono danni causati dal maltempo, restano la collina bolognese e la zona compresa tra l’alta collina e la costa romagnola dove le permangono la criticità idraulica e idrogeologica di colore giallo.

Nella giornata di domani, a causa delle intense piogge, potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi.

Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti e delle frane, come avvenuto sabato nel Forlivese, che si sono innescati nelle ultime settimane.

Previsioni meteo: dove ha piovuto di più a giugno

Previsioni meteo in peggioramento per la giornata di domani, quando il maltempo tornerà a investire tutta la regione.

“Per la giornata di martedì 13 giugno – si legge nel comunicato diffuso da Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni più intensi sono previsti ad iniziare dalle ore pomeridiane e saranno più probabili lungo i rilievi”.

Nei primi 12 giorni di giugno sono molte le località che hanno già superato la loro piovosità media mensile. Tra queste diverse sono già a oltre 100 mm mensili di pioggia accumulata, come ad esempio nel Modenese Fellicarolo con 145 mm, nel Ferrarese Cento con 137 mm e Opera Po con 122 mm, nel Reggiano Ponte Cavola ha superato i 134 mm e Villa Minozzo i 120 mm, mentre Ravenna ha toccato quota 124 mm.

Le zone meno piovose, invece, sono state il Piacentino, il Riminese, la pianura tra Ravenna e Forlì, l’Imolese, e la Bassa Modenese.