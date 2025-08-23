Niente mare: domenica di temporali e allerta gialla in Emilia Romagna. “Più colpita la costa”

Bologna, 23 agosto 2025 – Temporali, piogge e freddo in arrivo: l’estate in Emilia Romagna è praticamente finita.

E a testimoniarlo c'è la Protezione civile regionale, che ha prolungato l’allerta gialla per temporali in vigore oggi 23 agosto, estendendola anche alla giornata di domani, domenica 24 agosto.

Per tutto questo, praticamente ultimo, fine settimana estivo. Per la giornata di domani, infatti, sono previsti fenomeni intensi, con possibili effetti e danni associati. Nelle prime ore del giorno i temporali risulteranno più probabili sulla fascia costiera, come spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato Wmo e divulgatore scientifico Ampro, mentre nel pomeriggio si sposteranno verso l’Appennino.

Allerta meteo per temporali in Emilia Romagna domenica 24 agosto

Allerta gialla: ecco dove

L’avviso riguarda gran parte della regione. L’allerta gialla per temporali è stata estesa a tutte le province emiliane e romagnole: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Si prevede che nelle zone costiere i fenomeni si manifestino già dalle prime ore di domenica, per poi interessare progressivamente le aree interne e appenniniche nel corso della giornata. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da raffiche di vento e grandinate localizzate.

Temporali e calo di temperature in questo fine settimana di fine agosto, c'è l'allerta gialla in Emilia Romagna (immagine di repertorio). Nel tondo il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni

Le previsioni del meteorologo Roberto Nanni

“Questi flussi di correnti nordorientali ci accompagneranno per tutto il fine settimana e daranno occasione ad altre precipitazioni e sistemi temporaleschi”, spiega Roberto Nanni, . “Già da sabato si registra instabilità, ma sarà nella giornata di domenica che un fronte freddo dai Balcani guasterà il tempo soprattutto nella prima parte della giornata, con piogge e temporali anche lungo la fascia costiera”.

Nanni sottolinea come l’instabilità non si esaurirà in poche ore: "Anche la prossima settimana resterà piuttosto incerta, con la possibilità di altri rapidi sistemi perturbati. Non è più l’estate stabile di prima: le giornate torneranno calde, ma senza le ondate di calore prolungate che abbiamo vissuto in questo periodo”.

L’estate è finita?

Sul dubbio che accompagna molti in queste giornate, Nanni è chiaro: “Per i meteorologi e i climatologi l’estate termina il 31 agosto. Statisticamente non finirà prima, anche se qualcosa si sta rompendo: le giornate sono più corte, il riscaldamento diurno è meno intenso e non avremo più la stabilità che ci ha accompagnato nei mesi scorsi”. “Ci saranno ancora giornate soleggiate e anche temperature oltre i 30 gradi – aggiunge il meteorologo – ma non torneranno le ondate di caldo lunghe e durature che hanno caratterizzato questa stagione. Settembre potrà regalare giornate estive, ma brevi e non paragonabili alle fasi più intense vissute quest’anno”.

I danni a Rimini

Mercoledì la provincia di Rimini è stata colpita duramente dal maltempo. “Le raffiche di vento, la grandine e la pioggia intensa hanno provocato perdite di almeno il 50% a molte produzioni orticole – stima Coldiretti –. In alcuni campi i danni ammontano all’80%. Significa migliaia di quintali di prodotti compromessi in poche ore”. I danni maggiori si sono registrati nella zona di Rimini nord. Per Coldiretti “è necessario il riconoscimento dello stato di calamità naturale con ristori straordinari. Purtroppo non siamo più di fronte a episodi isolati, per questo occorrono investimenti mirati per la sopravvivenza delle nostre imprese agricole”.

