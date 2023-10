Maltempo in Veneto, è scattata l’allerta gialla: ecco dove. Previsioni e meteo in tempo reale

Venezia, 19 ottobre 2023 – Scatta l’allerta gialla in Veneto: il maltempo non si ferma, il rischio allagamenti è alle porte. Tempo instabile e abbondanti precipitazioni, da oggi e fino a sabato 21 ottobre. Per questo, la protezione civile ha diramato un’allerta gialla in tutto il Veneto. Ecco le previsioni e la mappa meteo in tempo reale.

A partire da oggi, giovedì 19 ottobre, e fino a sabato 21, il tempo sarà instabile e perturbato con precipitazioni diffuse da consistenti ad abbondanti su zone montane e pedemontane. Piogge più sparse e irregolari in pianura, ma con probabili rovesci e temporali anche intensi domani pomeriggio, venerdì 20 ottobre.

È previsto un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a forti o molto forti in quota e tesi a tratti forti sulla costa. È l’effetto del ciclone che sta attraversando l’Italia, portando raffiche di vento e tempeste soprattutto al Nord.

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale informa che dalla mezzanotte di oggi, giovedì 19 ottobre, e fino alla mezzanotte di domani, sono state dichiarate le fasi operative di allerta gialla, che riguardano criticità idrogeologica nei bacini idrografici. Sempre fino a sabato, è stata inoltre dichiarata la fase operativa di 'Attenzione' per vento forte su zone montane e costa.

Ecco quali sono i fiumi e i corsi d’acqua a rischio esondazioni:

Alto Piave (Belluno)

(Belluno) Piave Pedemontano (Belluno- Treviso)

(Belluno- Treviso) Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza-Belluno- Treviso-Verona)

Criticità idrogeologica per temporali nei bacini idrografici: