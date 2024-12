Maltempo in Emilia Romagna, non solo neve: tutti i disagi

Bologna, 20 dicembre 2024 – L’ondata di maltempo che ha interessato l’Emilia Romagna negli ultimi giorni, non ha portato con sé solo i paesaggi imbiancanti dalla neve, sia a bassa quota sia sull’Appennino.

Forti disagi, legati soprattutto alla circolazione, con camion bloccati e auto in difficoltà, soprattutto per chi ancora non si era adeguato agli pneumatici da neve.

Danni e disagi causati dal maltempo: le foto

Il peso della neve bagnata ha provocato alcuni blackout nel Modenese, ma in maniera molto più limitata che la scorsa settimana.

Da sinistra, mareggiata dal Porto canale di Rimini (foto Gianluca Cervetti via Meteoroby); la rottura di rami e piante a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena); strade imbiancate sull'Appennino modenese

Burrasca forte e mareggiate

In Romagna e lungo la costa, dove a causa delle correnti sono state abbattute diverse piante, hanno tirato venti di burrasca forte (tra i 74 e gli 88 chilometri orari).

Una burrasca moderata (tra i 62 e 74 chilometri orari) ha interessato la fascia centrale della regione e i rilievi occidentali.

Mentre, sempre a causa del forte vento, il mare era agitato al largo, con onde di altezza superiore ai 3,2 metri (circa 3 metri sotto costa).

Il mare in tempesta dalla palata del Porto canale di Rimini (foto Gianluca Cervetti via Meteoroby)

Le forti raffiche, annunciate dall’allerta meteo, hanno provocato disagi e danni: dall’albero abbattuto nel Riminese alle forti mareggiate.

Piene dei fiumi

Le precipitazioni in corso in Romagna hanno fatto registrare incrementi dei livelli idrometrici, in particolare su Lamone e Fiumi Uniti. Gli occhi sono puntati anche sull’innalzamento dei livelli idrometrici prossimi o superiori alla soglia 2 (arancione) del fiume Voltre a Teodorano (Forlì Cesena), Secchia a Modena e Enza a Sorbolo (Reggio Emilia), quest'ultimo in calo.

Forti nevicate

Secondo il bollettino dell’allerta meteo arancione in montagna e in collina il maltempo potrebbe portare a ruscellamenti e frane su versanti particolarmente fragili. In 24 ore sui settori appenninici centro/orientali gli accumuli di neve potrebbero raggiungere anche i 30 centimetri. Tutti i fenomeni meteorologici sono previsti in attenuazione, con esaurimento nella sera.