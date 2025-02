Maltempo domani a Bologna e in Emilia-Romagna: allerta meteo

Bologna, 25 febbraio 2025 – Come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo, nella giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, una nuova ondata di maltempo colpirà l’Emilia-Romagna, tanto che Arpae, di concerto con la Protezione civile, ha diramato un’allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio frane e piene dei fiumi.

Secondo i modelli, sono previste “precipitazioni diffuse di debole-moderata intensità, più insistenti sul settore centrale della regione”.

Nelle zone montane e collinari "non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”, fa sapere Arpae.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, sono previsti “innalzamenti dei livelli idrometrici con possibile superamento delle soglie 1, più probabili sul settore centro-orientale, tenuta in considerazione l'elevata saturazione dei suoli”, è l’aggiornamento che si evince dal bollettino di allerta meteo.

Per il Comune di Bologna è prevista una criticità idraulica e idrogeologica con codice colore giallo, per questo Palazzo d’Accursio ha aperto in via precauzionale il Centro Operativo Comunale (COC), pur non obbligatorio, “per attivare la funzione di monitoraggio costante della situazione a partire dalla giornata di domani e fino a cessata allerta”, fa sapere il Comune in una nota.

Come di consueto - in vista di previste precipitazioni - oggi è stata pulita la griglia del Ravone.

La pulizia della griglia del Ravone effettuata il 25 febbraio nell'immagine fornita dal Comune di Bologna

Ecco i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta gialla idrogeologica e idraulica: tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite canali istituzionali; fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti; guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi; fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d’acqua quali ponti o guadi e ai sottopassi.

Nevicate sono previste, nella giornata di mercoledì 26 febbraio, inizialmente solo a quote al di sopra dei 1500 metri, dal pomeriggio quota neve in abbassamento sul settore occidentale fino ai 1200 metri nella sera/notte.

Secondo i modelli Arpae, giovedì 27 febbraio le iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, lasceranno spazio ad ampie schiarite a partire dal settore centro-occidentale, in estensione al resto del territorio. Saranno possibili precipitazioni deboli e irregolari in Appennino.

Lo spostamento verso est dell'onda depressionaria, fa sapere Arpae nelle previsioni del lungo periodo, “lascerà il campo a correnti occidentali in quota debolmente instabili fino alla giornata di domenica 2 marzo”.

Da lunedì 3 marzo “tenderà ad instaurarsi un campo di pressione anticiclonico che apporterà condizioni di tempo stabile. Si prevede un'alternanza di annuvolamenti e schiarite fine a termine periodo con precipitazioni irregolari in Appennino, nevose solo sopra i 1300-1500 metri, mentre in pianura la probabilità di piogge sarà bassa. Temperature in diminuzione, su valori intorno alla norma del periodo”.